Soros egyik villája az Egyesült Államokbeli Long Island szigeten található, a The Hamptons nevű luxuskörnyéken építették, és helyenként három méteres betonfallal van körülvéve az épület.



Többen is úgy jellemezték a falakat, hogy egy középkori erődítményre hasonlít, s megjegyezték, hogy ezeket a falakat még Donald Trump, amerikai elnök is megirigyelné.



Természetesen nem csak ezzel a módszerrel védi Soros a birtokát, hanem kamerákkal és őrökkel is igyekszik megóvni objektumát. Fal, őrök és kamerák, pont, mint egy rendes határvédelem.



Mindez annak fényében érdekes, hogy Soros György a bevándorlás lelkes támogatója, és a határokat védő kerítések nagy ellenzője. Saját rezidenciáját viszont már óriási falakkal vette körbe az álszent milliárdos.

Borítófotó: MTI Fotó: Kovács Attila