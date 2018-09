Nem igaz, hogy az iPhone egyenlő a csúcstechnológiával. Ma már nem. Lehet pár éve még így volt, de ma már egy nagy átverés áldozata, ha új iPhone-t vesz. Nézzük, miért is!?

Egy vallomással tartozom: ki nem állhatom az ájfónt. És ezen a héten is a nyakamba kaptam egy adag új hírt felőlük. Pedig szeretem a technológiát, de az Apple-től a hideg kiráz. Elismerem, hogy a készülékek gyorsak, szépek, jó képeket csinálnak, de egyszerűen fel vagyok háborodva.

Miért? Nem, nem csak azért mert én nem engedhetem meg magamnak a potom 570 ezer forintos csúcsmodellt, vagy akár a 300 ezres lebutított iPhone X-et. Két évnyi részletre megvehetném a szolgáltatómnál, ha lemondok erről-arról, bár inkább akkor is a 300 ezres akciósat venném, ha teljesen elment volna az eszem, és sznobizmusból én is az iPhone hívők táborát erősíteném.

Nem, nem elsősorban az a gondom, hogy drága (persze az is), hanem az, hogy azt állítja magáról, hogy a legjobb, legerőremutatóbb, leg-leg-leg hiperszuperebb technológiát adja ennyiért nekünk oda a legendás Steve Jobs legendás LMBTQ utódja, Tim Cook cégvezér.

Nem veszik észre magukat. Ugyanaz a marketing bullshit jön, pedig már nem állnak sorok a méregdrága, szerintem középszerű készülékekért. Már csak a márkanév hajtja ennyire a biciklit, meg a szoftver. Ami jó, stabil, elvileg könnyen is kezelhető (bár aki nem ájfónos, annak azért nem sétagalopp). Ezért sokan azt is megbocsájtják, hogy mindenért, de mindenért fizetni kell még azután is, hogy megvettem a már-már elfogadható (de mindenesetre még működő) használt autó árába kerülő készüléküket.

Ha elhagyom a töltőt és eredetit akarok, akkor az ötszáz forintos darab ott 4 ezer lesz, ha a laptop kábelét hagyom el, vagy törik meg, akkor 14 ezer lesz, ha az iPad Prohoz tartozó e-ceruzát, akkor 35 ezer! Köszi...

De nem csak erről van szó. Egy nyomorult mp3 zeneszámot nem tudok rátölteni csak több órás szenvedéssel.

De vissza a gyengus technológiára. Ez, amit most bemutattak, az a szint, amit a lesajnált Xiaomi egészen pontosan harmad ennyiért, 130 ezer forintért ad. De 140-ért már ott a Mi8 készülék 128 gigás, 6 giga RAM-os változata. Aki nem bízik a „Sáómiban”, vegyen Huaweit, a P20 modellek kameráji állva hagyják a legendásan jó fotó képességekkel megáldott iPhone-okat és még mindig csak kábé fele annyi az áruk, mint azoknak!

Az Apple új iPhone-jai tehát nem nullák önmagában technológiailag, de ha összevetjük a konkurensekkel, rájövünk: csak és kizárólag a logóért fizetünk két, vagy háromszoros árat. Aki meg nagy márkát akar, vegyen Samsungot, annak a csúcsmodelljei szintén jobbak az iPhone-nál. Nem is kicsivel...

