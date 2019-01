Tegnap délután Jair Bolsonaro kijelentette: országa kilép az ENSZ migrációs paktumából, amelynek szükségessét a szervezet főtitkára, António Guterres ENSZ-főtitkár lépten-nyomon bizonygat.



Mint ismert, a paktumból többek között hazánk után már az Egyesült Államok, Ausztria, Izrael, Ausztrália, Lengyelország, Szlovákia és Csehország is kiléptek, a jobboldali brazil elnök is csatlakozott a felsorolt országokhoz.



A Soros György kottája szerint megírt csomag több szempontból is káros a nemzetállamokra nézve: a migrációt pozitív színben tünteti fel, legalizálni akarja az illegális bevándorlási csatornákat és nem visszaszorítani, hanem menedzselni szeretné a lakosságcserét.



A Figyelő korábban már részletesen is összeszedte, hogy miért volt nagyon fontos kilépni a bevándorláspárti egyezményből.



Erre mondott nemet most Bolsonaro is, akit a haladó sajtó - már hazánkban is - kipécézett magának, hiszen a bűnözés visszaszorításáért kardoskodó elnök nem támogatja a migrációt, amit az ENSZ egy magától értetődően pozitív dolognak tüntetett fel paktumában.

Borítófotó: Jair Bolsonaro megválasztott brazil elnök beiktatási ünnepségén Brazíliavárosban 2019. január 1-jén. (MTI/EPA/EFE/Marcelo Sayao)