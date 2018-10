Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a kulturális tao-pénzek területén jelentős visszaélések voltak - szavai szerint ugyanis a jegyeladásból befolyó összeghez kapcsolódó kritérium "nem mindig szolgálta az átláthatóságot" -, ezért új támogatási rendszert vezetnek be. A Figyelő most megtudta, nagyjából mekkora kárt okoztak a miniszter által említett visszaélések.

Lapunk birtokába kerültek a Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár által kidolgozott új előadóművészeti TAO rendszer reformjának alapelvei, melyek megerősítik a Gulyás által elmondottakat.

Információink szerint az új rendszer alapvető szempontjai a következők:

Minden forint közpénz a közjó szolgálatára, közfeladat ellátására fordítódjék

Bárminemű felmerülő visszaélés kizárásra kerüljön

Ne csökkenjen az ágazatba érkező források mennyisége

Az átalakítás ne veszélyeztesse a közfeladatot ellátó intézmények feladatellátását

Továbbra is biztosítsa a független művészet finanszírozás kiegészítését

Konkrétan meghatározható és ellenőrizhető – a nemzeti kulturális feladatok ellátására kell fordítani az ágazatba érkező közpénzt

Ezek azért is fontos kitételek, mert egy névtelen forrásunk úgy nyilatkozott: becslések szerint a kulturális tao-pénzek legalább 30 százaléka tűnt el az egyes előadóművészek, társulatok ügyeskedései nyomán.



Úgy tudjuk, a Pénzügyminisztérium Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárral együttműkodve, az előadóművészeti szakma egységes álláspontját figyelembevéve alakította ki az új rendszert. Az elmúlt időszakban több mint 50 színházi, előadóművészeti szervezet, szakember, intézményvezető véleményét hallgatta meg a kulturális tárca.

Gulyás: az eddigi ráfordítások nem csökkennek, a kormány pedig semmilyen kultúrharcban nem érdekelt

Arról már a miniszterelnökséget vezető miniszter is beszámolt sajtótájékoztatóján, hogy az eddigi ráfordítások nem csökkennek, azokat jövőre is biztosítják, de nem a jelenlegi formában - mondta, hozzáfűzve, az átalakításról a tervek szerint a következő kormányülés dönt.



Kérdésre elmondta, a jelenlegi kulturális tao-támogatásból 35 milliárd forint jutott a kultúrára, ennek az elosztása azonban egyenlőtlen volt, és visszaélések is történtek. A forrást nem kívánják csökkenteni - erősítette meg -, de az lenne a jó, ha pályázati formában vagy világos, előre megismerhető szempontok szerint a kormány, a kulturális kormányzat döntene a források felhasználásáról.



Egy másik kérdésre úgy fogalmazott, ez az ügy „a kultúrharcnak azért nem lehet része, mert mi semmilyen kultúrharcban nem vagyunk érdekeltek, semmilyen kultúrharcot nem támogatunk”. A miniszter rögzítette: a kulturális támogatás nem politikai alapon történik, bár politikai viták tárgya lesz. Elmondta, a kormány támogatói között is sokan vannak, akik haszonélvezői a tao-nak.