Júliusban derültek ki a felvételi ponthatárok, így az albérletvadászat javában folyik az egyetemisták körében, azonban ez az időszak más élethelyzetben is fontos fordulópont lehet. Sok frissen diplomázott pályakezdő, vagy állásváltó időzíti ezekre a hónapokra a munkakezdést, illetve ezzel együtt következő albérlete kiválasztását. A legnépszerűbb városrészek Budapesten a tömegközlekedési lehetőségekkel bővelkedő belső kerületek, valamint a XI., IX. és XIII. kerület, ahol a havi albérleti díj átlagosan nagyjából 3000-3500 Ft/m2. Ehhez adódik hozzá az általában kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució, valamint a havi közüzemi díjak, társasház esetén pedig közös költség.

„A népszerűbb kerületekben a ponthatárok bejelentését követően gombamód megszaporodtak az albérleti hirdetések. Az igazi roham csak most jön, hiszen a legtöbb kollégium esetében augusztus utolsó hetében osztják el a férőhelyeket, de ekkor zajlanak a pótfelvételik is. Érdemes kihasználni a fennmaradó két hetet, és lecsapni a még szabad lakásokra” – javasolta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Mire érdemes odafigyelni, ha már megtalálta a megfelelő otthont?

Amint az albérlő megtalálja a számára ideális bérleményt, érdemes a szerződést is végigböngészni. Ha a szerződéstervezet valamely pontján a bérlő változtatna, nyugodtan jelezze még időben, kölcsönös szimpátia esetén a bérbeadó nyilván nagyobb hajlandóságot mutat a módosításra.

A lakásbérlés alapvetően bizalmi viszonyon alapul, így mind az albérlőnek, mind a főbérlőnek célszerű már az első találkozáskor megteremtenie a hosszú távú együttműködés alapjait. A legnagyobb védelmet persze az írásos szerződés nyújtja. Ennek megkötésekor az albérlőnek érdemes meggyőződnie arról, hogy valóban az ingatlan tulajdonosával szerződik-e, ellenőrizheti az ingatlan tulajdoni lapját. Ez már csak azért is fontos, mert így kiderülhet, hogy van-e haszonélvezője a bérleménynek. Ha igen, abban az esetben neki is alá kell írnia a szerződést. Emellett érdemes kiemelt figyelmet fordítani a bérlés időtartamára, hiszen más és más jogszabályi előírás érvényes a határozott és határozatlan idejű bérleti szerződésekre, ami a felmondási körülményeket is befolyásolja. Az egyetemisták körében kifejezetten népszerű a társbérlet, amikor egy nagy lakásban, a szobákon osztoznak a hallgatók. Ebben az esetben a kizárólagos és a közös helyiségek használati feltételeit is ajánlott rögzíteni. A szerződést érdemes közjegyző előtt aláírni, aki kiszűri a nyilvánvaló hibákat, és hitelesíti a szerződést, tovább erősítve az abban foglaltak végrehajthatóságát. Ennek a költségét a bérbeadó szokta fizetni.