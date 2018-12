Az ellenzék hazudik, lételeme, hogy minden igazságot nélkülöző kijelentésekkel szerezzen magának politikai tőkét. Most a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban kezdtek el hazudozni, „rabszolgatörvénynek" nevezve azt. A valóság ezzel szemben az, hogy csak munkavállalói beleegyezéssel lehet majd túlmunkát vállalni, több pénzért. Az ellenzék persze elhallgatja az igazságot, többek közt azt is, hogy a túlóra pénzt havonta ki kell majd fizetni a munkavállaló számára, ha az megállapodott a munkáltatóval.



Lássuk, mik voltak még a balliberális oldal és az antiszemita botrányaival a hírekbe került Jobbik hazugságai az utóbbi időben:



A DK és az MSZP hazugságversenye



Gyurcsány Ferenc, bukott miniszterelnök hirtelen a munkavállalók nagy védelmezőjeként tünteti fel magát. Az igazság ezzel szemben az, hogy eddig nem érdekelte a DK elnökét a melósok jogai. Mint már korábban felhívtuk rá a figyelmet, az érdekeltségébe tartozó cég kényszerítette munkavállalóit túlmunkára, akkor még a szakszervezeteket is ellehetetlenítette - tette mindezt akkor, amikor miniszterelnök volt.



A tüntetéshez kapcsolódva Bangóné Borbély Ildikó neve is felmerül: az MSZP politikusa hazudott a Parlamentben lévő tűzoltókról. Közösségi oldalán ugyanis munkájukat végző lánglovagokról állította, hogy vízágyúzni készülnek. Az meg más kérdés, hogy a szocialista képviselő a népet azzal a pár száz emberrel azonosítja, akik rombolni mentek ki a Parlament elé.

A szintén szocialista Kunhalmi Ágnes, a „szovjetlány” három ével ezelőtti nyilatkozatában elmondta: az embereknek joguk van akkor dolgozni, amikor és amennyit akarnak. Ajánljuk az MSZP politikusának figyelmébe az új törvényt, ami pont erről szól: a munkavállaló önkéntesen megállapodhat a munkáltatóval a túlóráról. Tehát jogukban áll eldönteni a dolgozóknak, hogy mikor és mennyit szeretnének dolgozni, hogyan szeretnének gyarapodni.



Valójában nem érdekli az ellenzéket a magyar emberek sorsa



Érdemes még megemlíteni az ellenzék „nagy szívét” is. Több hónapig követelték a pártok, a Jobbiktól kezdve az MSZP-n át egészen a DK-ig, hogy növeljék az otthonápolási díjat. Felszólalások, feliratos pólók és hangzatos nyilatkozatok után pedig nem szavazták meg az otthonápolási díj növelését. Ezt foglalta össze a Dömötör Csaba által megosztott kép is.

Az ellenzék szintén nem szavazta meg a devizahitelesek megsegítését szolgáló intézkedést, kivétel ez alól Volner János, az egyetlen nem kormánypárti képviselő, aki megszavazta a javaslatot. Az ellenzék ehelyett csak videózott és parádézott, míg a magyar embereket érintő dolgokról döntöttek a kormány tagjai. Hazudtak tehát, hogy foglalkoztatja őket az emberek sorsa.



Mint ismert: az Országgyűlés komoly segítséget kínált fel a devizahiteleseknek, lehetővé tették, hogy kedvezményesen visszavásárolhassák korábbi ingatlanjukat a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő, a bérleti díjakat rendszeresen megfizető bérlők.



További hazugság az ellenzéki pártok részéről, hogy a közizgatási bíróságok létrehozásával csorbulni fog a bíráskodás függetlensége.

A közigazgatási bíróságok létrehozásának egyszerű oka van: a közigazgatási ügyek elbírálása mennyiségében is van annyira súlyos, hogy igényelje az önálló szervezetet.



2018 nem 2006



S a legfontosabb: 2018-ban az egyenruhások törvényesen léptek fel, nem úgy mint 2006-ban. Most minden rendőrön van azonosító, nincsenek kilőtt szemek és félholtra vert emberek. Tizenkét éve, Gyurcsány Ferenc alatt voltak.



Az ellenzék kivitte az utcára a parlamenti sikertelen puccsot, de az utcán is megbuktak. A tüntetés már rég nem a munka törvénykönyvének módosításáról szól, hanem a botránypolitizálásról és az ellenzék vergődéséről, a rendőrök és a közvélemény provokálásáról.



Nem sikerült megfejteni azonban, hogy Fekete-Győr András, a Momentum elnöke és Donáth Anna, a párt alelnöke szerint hogyan kapcsolódik össze egy karácsonyfa lebontása, a rendőrök provokálása és a füstgránátok dobálása a munkások helyzetével. Mindenesetre a momentumosokat mártírnak állítja be a haladó sajtó, de az igazság valójában az, hogy a két politikus szabálysértést követett el a rendőrök megdobálásával.



Fotó: A Szabad Egyetem és a Hallgatói Szakszervezet Tüntetés a rabszolgatörvény ellen / Diák-Munkás szolidaritás címmel meghirdetett demonstráció résztvevői és rendőrök a Parlament előtti Kossuth téren 2018. december 13-án. (MTI/Mónus Márton)

Borítófotó: Ellenzéki képviselők a Himnuszt éneklik az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. december 12-én. MTI/Máthé Zoltán