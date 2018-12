A nemrég elhunyt John McCain és G. W. Bush republikánus elöljárók búcsúztatása ihlette meg Bette Midler amerikai színésznőt, hogy hivatalos twitter oldalán Donald Trump haláláról írjon.



Az amerikai színésznő szerint senki nem fog megemlékezni majd Trumpról, ha esetleg meghalna, sőt, egy másik bejegyzésében az elnöki család felakasztásáról ábrándozott a liberális színésznő.





Képzeljük el, ha valaki Barack Obamával kapcsolatban osztott volna meg ilyen írásokat. Valószínűleg még az űrszondának is el kellett volna határolódnia az illetőtől, és mindenki a visszavonulását, lemondását követelte volna.



Úgy tűnik, Trump halálával szabad viccelődni, szabad ezt hirdetni. Ilyenkor a közösségi oldalak gyűlöletellenes lovagjai is pihenőt tartanak. Ha republikánus, akkor nyugodtan kikezdhet bárki.



A hetvenkét éves színésznő emellett a First Ladyt is kritikával illette, meglepő módon, de a mellei miatt. Ha egy köztudottan demokrata nőről írnának ilyen stílusban, ráadásul egy férfi, akkor a haladó elit haragja tüntetné el a Föld színéről a delikvenst. Most azonban nincs felháborodás, csendben pasziánszoznak a nőjogi szervezetek.



Hollywoodban csúcsra jár a kettős mérce.

