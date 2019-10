Új pénzküldési szolgáltatást indítunk Moneytou néven, amellyel percek alatt küldhető pénz az ismerőseinknek – jelentette be Cristina Constandache, a Rakuten Viber bevételekért felelős vezetője. A VG.hu cikke szerint elsőnek Magyarországon vezetik be az új lehetőséget, majd később más országokban is elérhető lesz a pénzküldés.

A Mastercarddal együtt elindított szolgáltatás hétvégén és éjszaka is működik, így a banki átutaláshoz képest szélesebb időtartományban küldhető vele pénz, ami a megérkezése után azonnal felhasználható. A cég szerint többek között éttermi számlák megosztására és zsebpénz kezelésére is alkalmas lesz a pénzküldési szolgáltatás.

A pénzküldés két bankkártya között jön létre, egyfajta „wallet” funkcióként, így a pénzküldéshez nincs szükség virtuális zseb feltöltésére, illetve számlanyitásra. A bevezetéskor havonta 125 ezer, évente pedig 780 ezer forintot lehet legfeljebb küldeni az alkalmazással. Az átutalásnak sávos díjai vannak, 3000 forintig 79 forintot kell fizetni érte, ennél nagyobb összegnél pedig a 79 forintot plusz a 3000 forint feletti rész 1,5 százalékát számítják fel, szombatonként az alapdíj 2019 végéig akció keretében 49 forint lesz.