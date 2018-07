Judith Sargentini

A Magyarországról jelentést író zöldpárti EP-képviselő nem a legnépszerűbb politikus hazánkban. Ez nem csoda, hiszen annak senki nem örül, ha a országáról olyan hazugságokat terjesztenek, mint amilyeneket Sargentini asszony megfogalmazott a jelentésében. Az meg pláne nem szimpatikus, hogy miközben arról hadovál, hogy ő csak a magyar embereket félti, azért megindítaná 7-es cikkelyt Magyarországgal szemben, aminek a vége az is lehet, hogy hazánkat megfosztják szavazati jogától a tanácsban.

Ahhoz ne fűzzünk sok reményt, hogy a holland politikus legalább akkor hasznunkra válik, amikor nem éppen minket mocskol, hanem az Európai Parlamentben van elfoglalva a “fontos ügyekkel”. Mivel Sargentini előkelő helyet foglal el Soros “megbízható szövetségeseit” tömörítő listáján, sejthető, hogy sem Hollandia, sem a környezetvédelem ügye nem igazán számíthat áldozatos munkájára. Ellenben a milliárdos spekuláns világjobbító terveinek kivitelezéséhez szívesen hozzájárul. Ha kell, akkor egy olyan országot támad hazugságokkal, melynek társadalma úgy döntött, nem szeretne nyitottá válni. Kellenek ilyen porszemek az európai nemzetek közti együttműködésbe a 2019-es EP választások után? Aligha.

Frans Timmermans

A Soros Györggyel rendszeresen egyeztető, és Magyarországot újra és újra kéjes élvezettel betámadó európai politikus egyik mintapéldánya. Az Európai Bizottság alelnöke nincs elragadtatva a nemzeti szuverenitás hallatán, de annál nagyobb örömet okoz neki, ha bevándorlással lehet növelni egy társadalom multikulti-szintjét. Ha valakinek nem lenne meg tökéletesen, ki ez az ürge: Timmermans merészelte az '56-os, szabályosan menekülő magyarokat összehasonlítani a határokat illegálisan átlépő, az unió területére érkezvén rögtön eltűnő bevándorlókkal.

A nem liberális, de igazi demokráciában nem elvárás, hogy valaki hányingert kapjon a nemzetektől és az önrendelkezéstől. Timmermans is mehet, amerre lát!

Dimitrisz Avramopulosz

Továbbra sem megnyugtató, hogy egy görög felel a migráció kérdéséért az EB-ben, de Avramopulosz saját jogán is kiharcolta, hogy a leváltandó haladó elit halmazába kerüljön. Olyan defetista álláspontot csak egy kihalásra ítélt dinoszaurusz képes hangoztatni, mint a következő: “Végeredményben mindannyiunknak el kell fogadnia új normaként a migrációt, mobilitást és sokféleséget, és ez alapján alakítani politikánkat. Csak úgy állhatja ki menekültügyi és migrációs politikánk a jövő próbáját, ha kollektív módon megváltoztatjuk gondolkozásunkat” - írta még egy tavalyi cikkében Dimitrisz Avramopulosz, a migrációért (vagy inkább annak ösztönzéséért) felelős uniós biztos.

Miután nem kérik fel újra, hogy a bizottságban üldögéljen széttárt karokkal, miközben özönlenek a bevándorlók Európába, Avramopulosz is elvándorolhatna valami távoli országba, ami még nem elég sokszínű.

Jean-Claude Juncker

Az Isi Ászok reklámarca a legjobb példa rá, miért nem értelmes azzal tagadni a ballib elit létét, hogy a Néppártnak van a legnagyobb frakciója az EP-ben. A nyugat-európai “szalonképes” konzervatívok és kereszténydemokraták ugyanis jó ideje úgy táncolnak, ahogy a ballibek fütyülnek nekik. Juncker például azzal hízelgett a progresszív erőknek, hogy Marx-szobrot avatott. De nem csak a kommunizmus szellemével van jó barátságban az Európai Bizottság elnöke, néha (vagy inkább gyakran) a gint is kiengedi a palackból. Amikor éppen nem a “vizes pohár” foglalja, szeret embereket csókolgatni, többek között Soros Györgyöt is, akiről továbbra is nehéz kitalálni, milyen minőségben találkozgat európai vezetőkkel. Arra mondjuk nagy tétben mernénk fogadni, hogy a nyílt társadalom cukrosbácsija nem csak egy baráti poharazásra látogatta meg az Európai Bizottság elnökét.

Remélhetőleg jövőre a kontinens kiégett elitje és torz eszmeisége egymásba kapaszkodva fog kitántorogni a politikai életből az ittas Junckerrel.