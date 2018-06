A szokásos menetrend szerint tartják kétnapos csúcstalálkozójukat az európai uniós tagországok állam- és kormányfői ma és holnap Brüsszelben. Elsősorban a közös migrációs és menekültpolitika uralja a tárgyalásokat, ám szakértők attól tartanak, hogy aligha lesz egyezség ebben a témában.

Az elmúlt 13 esztendő nagyobb részében Angela Merkel német kancellár volt az EU-s csúcsok főszereplője, mivel ő volt a legerősebb politikus Európában. A ma kezdődő összejövetelen is Merkel lehet a középpontban, ám most gyengesége miatt. Sok uniós politikus tartja vele kapcsolatban szárazon a puskaport - fogalmaztak a Figyelő tudósítójának források, akik arra is felhívták a figyelmet, hogy a német kancellár nagy játékos, legyőzése korántsem egyszerű.

Ami pedig a gazdasági témákat illeti: elképzelhető egyfajta visszavágó is az Egyesült Államok felé. Az USA kereskedelmi szigorítást, speciális vámot vezetett be alumínium- és acéltermékekre, amely nagy fájdalmat okoz az EU-nak. Megfigyelők szerint egyre nagyobb hullámokat kavar a 2021-től induló új, hétéves közösségi költségvetés is, miután a közép-európai országoktól jelentős forrásokat vennének el. Forrásaink szerint ezen a téren csak a V4-es országok együttes kiállása hozhat eredményeket. Miként a Figyelőt tájékoztatták: az kevés, ha csak egy tagállam vétóz költségvetési ügyben, de ha négy uniós állam mond nemet a tervekre, az több mint figyelmeztetés. Egyébként pedig ez lesz az első olyan csúcs, amely magában foglalja az eurócsúcsot is, méghozzá úgy, hogy a valutaövezeten kívüli tagországok állam-, illetve kormányfői is ott lesznek - rendhagyó módon. A témával foglalkozó uniós szakértők tudósítónknak azt mondták, hogy a cél az eurózóna mielőbbi bővítése. Gondot okoz azonban, hogy míg az erősebb gazdasági háttérrel bíró új tagállamok (Csehország, Magyarország és Lengyelország) nem sietik el a közös pénz bevezetését, addig a szegényebb országok (Bulgária, Románia és Horvátország) arra kandidálnak, hogy gyorsan tagjai legyenek a valutazónának.

Ami még érdekes lehet, hogy határozatot fogadnak el az Európai Parlament jövőbeli összetételével kapcsolatban is, valamint Theresa May brit miniszterelnök tájékoztatást ad a brexit kapcsán az Egyesült Királyság kilépési folyamatának aktualitásairól. Közben Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár pedig az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban beszámol a minszki megállapodások végrehajtásának állásáról.

Borítófotó: Angela Merkel német kancellár ismerteti az e napi EU-csúcson és a júliusi NATO-csúcson képviselendő német álláspontot a szövetségi parlament alsóháza, a Bundestag ülésén Berlinben 2018. június 28-án. (MTI/EPA/Clemens Bilan)