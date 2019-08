A vezérkar feltételezése szerint ismét két rövid hatótávolságú rakétát lőttek ki közel negyedórás eltéréssel a Japán-tengerbe az ország keleti részén fekvő Szondok város környékéről. Mindkét rakéta 380 kilométert tett meg, maximális repülési magassága 97 kilométer volt, és sebessége mintegy 6,5-szer haladta meg a hangsebességet.

A japán kormány is valószínűsítette, hogy szombaton ismét rakétákat lőttek ki, de közölte, hogy a fegyverek nem okoztak kárt, és Japán területi vizein kívül csapódtak a tengerbe.

Észak-Korea egy hete, augusztus 16-án is hajtott végre kísérletet, ugyancsak azonosítatlan típusú fegyvert - feltehetően rakétát - indított útra keleti tengerpartjának térségéből a Japán-tenger irányába. Phenjannak szinte már szokásává vált, hogy ilyen teszteket csinál. A szombati volt immár a hetedik rakétakilövése július 25-e óta, amikor is Phenjan, megtörve a 17 hónapja tartó szünetet, rakétakísérletet hajtott végre, tiltakozásul egy amerikai-dél-koreai hadgyakorlat ellen. A hadgyakorlat azonban a héten már véget ért.

Szakértők nem zárják ki, hogy Észak-Korea a kísérletekkel új típusú rövid hatótávolságú rakétákat tesztel.