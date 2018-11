Bár Magyarország mindhárom nagy hitelminősítőnél - Moody's, Fitch Ratings és Standard and Poor's - a befektetésre ajánlott kategóriában van, a topligában is lehet feljebb kerülni.

Különösen akkor, mikor hazánk eleget tesz minden „kényes” gazdasági és pénzügyi mutatónak. Valószínűleg még nem látták a Moody's szakértői a legfrissebb jelentéseket - öt százalékos GDP-növekedés, csökkenő adósságráta -, így a régi számokból „főzték ki” azt, hogy maradtunk a Ba3 pozícióban. Egyébként a korábbi adataink is jók voltak, és legalább egy kilátásjavítással kellett volna honorálni a magyar gazdasági és pénzügyi erőfeszítéseket. A dinamika ugyanis minimum kitapintható.

Mik is ezek? Extrém tőkeerős a hazai bankrendszer, hitelintézeteink nincsenek rászorulva külső, anyabankok forrásaira, a pénzügyi kölcsönzés a vállalati szektorban az előrejelzettnél is jobban javult, a háztartások pedig soha nem látott megtakarításokkal rendelkeznek. A reálgazdaság olyan ütemben bővül, amelyről évekkel ezelőtt csak álmodtunk volna, és minden szektor jól hasít, nincs olyan része a gazdaságnak, amely nem felfelé húzná a teljesítményt.

A friss kimutatások szerint pedig az államadóssági ráta is érdemben csökken, s nemhogy nincs veszélyben az idei cél, a harmadik negyedév végére teljesült is a mérséklődés. Ugyancsak történelmi módon alakult át az adsósság szerkezete is: 20 százalék közelébe ment le a korábbi 45 (!) százalékos devizarész. S a fontos egyensúlyi mutatókban - a fizetési mérleg tartósan többletet mutat, az államháztartási hiány pedig alacsony - is jók vagyunk. A jegybanki és a kormányzati politika pedig soha nem látott összhangban van.

Irgum-burgum Moody's ! Nem karácsonyi ajándékra vártunk, de a teljesítményt azért el kellene ismerni. A mostani hitelminősítői verdikt ráadásul szakmailag is kellemetlen a patinás Moody's-ra nézve, miután azt támasztja alá, hogy a hitelminősítő több fokozattal elmarad a gazdasági folyamatoktól és a piaci árazástól!



Borítókép: MTI/EPA/Andrew Gombert