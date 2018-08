Soha nem volt ilyen erős Magyarország pozíciója az Európai Unión belül, mint jelenleg. Jól példázza Orbán Viktor európai tényezővé válását, hogy az elmúlt hetekben a világ meghatározó vezetőivel találkozott, Tusnádfürdőn pedig már a közép-európai régió politikai együttműködésének szükségességéről beszélt – jelentette ki a Magyar Hírlapnak Deák Dániel politológus.

A Figyelő főmunkatársa hozzátette, ha a környező országok felismerik az ajánlatban rejlő lehetőségeket, és együttműködnek hazánkkal, akkor van esély arra, hogy régiónk ellensúlya legyen a nyugati liberális politikai elitnek, mely továbbra is az európai egyesült államok létrehozásán dolgozik.



Mindezek fényében – folytatta – komikusak azok az ellenzéki hangok, amelyek szerint Magyarország elszigetelődött. Ezeknek az állításoknak Deák szerint semmilyen valóságalapja nincs, csupán az ellenzéki politikusok és véleményformálók vágyálmainak megnyilvánulásai. Ugyanakkor – tette hozzá – a Fidesz–KDNP Európa legerősebb formációja, példa nélküli az a társadalmi felhatalmazás, amelyet immáron harmadszor szereztek meg a parlamenti választáson. Az elemző rámutatott, az Európai Néppárton belül is erős a Fidesz–KDNP pozíciója, csupán Soros György szövetségesei követelik párton belül a magyarok kizárását.

Deák Dániel példának Anna Maria Corazza svéd néppárti képviselőt említette, aki a múlt héten Orbán Viktor megregulázását követelte. A svéd képviselő is rajta van a Soroshoz kötődő European Policy Institute listáján, amely a „megbízható szövetségeseket” veszi sorba. A Soros-szervezet jellemzése szerint Corazza nem hezitál szembeszállni pártja konzervatív nézeteivel sem, ha a nyílt társadalom érdekében kell politizálnia – fogalmazott az elemző.



Hangsúlyozta, a néppárton belül ugyanakkor ez az álláspont kisebbségben van, az európai jobboldal többsége osztja a magyar kormány álláspontját, Orbán pedig kifejezetten baráti kapcsolatot ápol az Európai Néppárt elnökével, Manfred Weberrel, aki az április 8-i választási győzelmet követően elsők között gratulált a magyar miniszterelnöknek elsöprő sikeréhez. Deák úgy véli, ezért érthetetlen a Jobbik reménytelen próbálkozása is, miszerint az Európai Néppártba igyekeznének. A nemzeti oldaltól teljes mértékben eltávolodott pártnak Deák véleménye szerint nulla az esélye arra, hogy a jobboldali pártcsalád tagjává váljon.

Vona Gábor pártját nemhogy az Európai Unióban, de még Magyarországon sem veszik komolyan, a párt támogatottsága pedig hónapról hónapra rohamléptekkel csökken – jegyezte meg. Jól példázza a Jobbik európai megítélésének alacsony szintjét, hogy a Néppárt sajtófőnöke úgy reagált a Jobbik csatlakozási szándékára: „nem tudom, mit szívnak, de láthatóan hatásos, szóval inkább azzal kereskedjenek, mert ha illegális is, sikeresebbek lesznek vele, mint a politikában”.



A politikai elemző kitért arra is, hogy nemcsak a Jobbik, a többi ellenzéki párt is reménytelen helyzetben van, tíz hónappal az európai parlamenti választás előtt semmilyen stratégiával nem rendelkeznek, nincs koherens álláspontjuk a Magyarországot és Európát érintő kihívásokról. Szerinte egyedül a Gyurcsány Ferenc vezette DK rendelkezik egyértelmű identitással, a volt miniszterelnök pártja megszüntetné a nemzetállamokat, és minden döntési jogosítványt Brüsszel kezébe adna, így azt is a brüsszeli vezetők döntenék el, hogy Magyarországnak mennyi migránst kellene befogadnia.

Deák Dániel szerint a kampány legfontosabb témája a bevándorlás lesz, melyben a magyar álláspont sokkal szimpatikusabb az európai választóknak, mint a Sorost szolgáló bevándorláspárti liberális elité.