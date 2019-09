A Magyar pásztor- és vadászkutyafajták gyűjtőfogalom kilenc kutyafajtát foglal magában, 2017-ben a Hungarikumok Gyűjteményébe került. Közülük világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutyafajta a rövidszőrű magyar vizsla.

A rövidszőrű magyar vizsla tudatos tenyésztése 1712-ben Trencsén megyében indult. 1930-ban írták le a fajtastandardot, amelyet 1935-ben a Nemzetközi Kinológiai Szövetség hagyott jóvá, így a magyar vizsla felkerült a nemzetközileg is elismert nemzeti fajták hivatalos listájára. A magyar vizsla ősi, önálló fajta nagyfokú vérszilárdsággal. A drótszőrű vizsla tenyésztése a 30-as években indult meg, 1943-ban mutatták be és bírálták az első sárga drótszőrű magyar vizslát, majd 1966-ra vált nemzetközileg elismert fajtává. Elegáns megjelenés, könnyed felépítés, harmonikus mozgás jellemzi. Kedves, engedelmes természetű, intelligenciájával a vizslák közül is kiemelkedik. Sokoldalú, nemcsak vadászkutya, hanem a család kedvence és a gyerekek játszópajtása is, házőrzésre ugyanakkor nem alkalmas.

A Magyar vizsla emlékpénzérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak. Elsődleges szerepük az ismeretterjesztés, a magyar pásztor- és vadászkutyafajták sokoldalúságának, kiváló tulajdonságainak reprezentálása.

Az emlékérme előoldalának központi motívuma, a rövidszőrű magyar vizsla 2/3-os profilból megjelenített fejábrázolása hűen tükrözi ember centrikus, szófogadó ugyanakkor jó problémamegoldó természetét, melyek világszerte népszerűvé tették. Itt találhatóak továbbá a pénzérmék kötelező alaki kellékei: felső félköriratban a MAGYARORSZÁG felirat, jobb oldalon negyedköriratban a 2000 FORINT értékjelzés, bal oldalon, két egymás alatti sorban a 2019-es verési évszám és BP. verdejegy.

Az emlékérme hátlapján vadászjelenet elevenedik meg. Vadászkutyaként a vizsla ún. mindenes fajta, de elsősorban az apró vad elejtésében jeleskedik mezei, illetve vízi munkában. A hátlapon az előtérben, egy vízben lépdelő rövidszőrű magyar vizsla – jellegzetes „vadat álló” testtartásban –, a háttérben egy nádasból kilépő drótszőrű magyar vizsla ábrázolása látható. Felső félköriratban a kutyafajta elnevezése, a „MAGYAR VIZSLA” olvasható. Az emlékérmét Pogány Gábor Benő, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész tervezte. Mesterjegye a víz ábrázolásába rejtve jelenik meg.