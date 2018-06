“A 2008-as válság kezelésében nem értette meg (Merkel - a szerk.), hogy a megszorítások kizárólagos politikája emberek tízmillióit olyan lecsúszásba löki, melynek egyenes következménye a folyamatos egzisztenciális félelem, a munka elvesztése, a szociális ellátások csökkenése miatti aggodalom, végső soron mint hiszik, kultúránk, nemzetünk halála. És ez a legjobb táptalaja az idegenellenességnek“ - írta a volt miniszterelnök a hétvégi, migrációról szóló minicsúcs kapcsán.

Nagyon szép gondolatmenet! Gyurcsány Ferenc tíz év elteltével rendkívül okos a 2008-as válsággal kapcsolatban. Pedig lehetett volna már 2008-ban is legény a gáton, hiszen ő kormányzott akkoriban. Elfelejtette volna?

Igaz, a gyurcsányi válságkezelést megnehezítette, hogy addigra az ország gazdasága már rendkívül legyengült állapotban volt. Mondjuk abba helyzetbe is maga Gyurcsány kormányozta az országot. Ahogy már korábban is írtunk erről, a tavalyi év végén ismerhettünk meg egy elemzést a New York Egyetem professzoraitól, amelyben Gyurcsány gazdaságpolitikáját a legkártékonyabbak közé sorolták, aminek köszönhetően az országot meglehetősen legyengült állapotban érte el a világválság. Az amerikai kutatók szerint a gyurcsányi gazdaságpolitika körülbelül évi 1-1,5 százalékkal rontotta a gazdasági növekedést. A kutatás módszertana ráadásul a külső tényezőket is megvizsgálta, tehát Gyurcsány gazdaságpolitikai melléfogásait nem lehet ezekre fogni. Sőt, Magyarország eladósodása akkoriban egy kedvező külső környezet ellenére történt meg. Nem beszélve az emberek eladósodásáról (devizahitelek). Tehát Gyurcsány rossz kormányzásáról már papír is van, ha eddig nem lett volna elég visszaemlékezni az akkori elégedetlenkedő tömegekre. Ráadásul a válság még sehol sem volt, amikor az elégedetlenkedő tömegek már Gyurcsány távozását követelték.

“A megszorítások kizárólagos politikája emberek tízmillióit olyan lecsúszásba löki, melynek egyenes következménye a folyamatos egzisztenciális félelem” - okítja Merkelt Gyurcsány. Ő már csak tudja, hiszen volt idő, amikor a “megszorítások miniszterelnökekének” nevezték. Vagy mégsem tudja? Amnézia? Esetleg azt is elfelejtette volna, hogy az ő kormányzása alatt kellett szociális népszavazást tartani a vizitdíjról, a kórházi napidíjról, és a tandíjról?

