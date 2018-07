Nagy kő esik le a városszeretők szívéről, mivel a belvároshoz relatíve közel lévő VIII. kerületi zűrös városrész teljesen megújul, átalakul. Az Orczy tér környékétől eddig óvták a külföldieket, de hamarosan inkább egy újabb budapesti látványosság épülhet itt fel.

Eltűnhet tehát a főváros régi szégyenfoltja, hiszen teljesen megújul az Orczy tér és környéke. Mi több, egy fürdő is épül az egykori Józsefvárosi pályaudvar, illetve a rossz hírű, pár éve bezárt négy tigris kínai piac helyén. Ez végre azt jelenti, hogy néhány éven belül alaposan kipucolódik az egykor még rossz hírű környék a VIII. kerületben, méghozzá fővárosi, és kormányzati segítséggel – ezt jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Tarlós István főpolgármester, Kocsis Máté, Józsefváros és Ferencváros országgyűlési képviselője és Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere.

Fontos, hogy az elmúlt években a VIII. kerületben megújult egyebek mellett a II. János Pál pápa tér, a Teleki tér, megindult a Corvin- és a Magdolna-negyed felújítása, valamint részben fővárosi támogatásból megújult a Palotanegyed. Kétmilliárd forintból újulhat meg a Blaha Lujza tér is ráadásul.

Nézzük, milyen fejlesztések várhatók az Orczy téren és az Orczy-negyedben. Fővárosi beruházásként megújul a VIII. kerületben az Orczy tér, valamint kormányzati segítséggel az Orczy-negyed. A főváros fürdőfejlesztési programja keretében pedig tízmedencés fürdő, szabadidő-, sport- és kulturális központ épül a kerületben.

Először is az Orczy-negyed megújulása következik, e terület kapuja az Orczy tér, amely új arculatot kap és a közlekedési kapcsolatokat is rendezik – jelentette be a főpolgármester. Nőni fog a zöldterületek aránya, rendezik a parkolási felületeket, felújítják a közösségi közlekedési megállókat. A Baross utcában megszűnnek a vágánymaradványok, és a teret érintő kerékpáros közlekedési kapcsolatokat is javítják.

Az Orczy tér megújulása sok százezer kelet-pesti közlekedését fogja megkönnyíteni – mondta Kocsis Máté, a térség országgyűlési képviselője, üdvözölve, hogy a főváros belefog a tér rekonstrukciójába. Hozzátette, hogy a kerület tavaly kétmilliárd forintot nyert el az Orczy-negyed felújítására.

Az Orczy teret illetően május végén döntöttek a terveztetésre és az engedélyes tervek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a tendert a nyáron lebonyolítják, az engedélyes tervek jövő tavaszra, nyár elejére készülhetnek el. Ez alapján írhatják ki a közbeszerzést a kivitelezésre, amely 2019 nyár végén, ősz elején indulhat el. Kiemelte, hogy – a helyiek véleményét kikérve, az alapján – emberközpontú, élhetőbb, szerethetőbb közösségi teret kap a városrészben élő 15 ezer ember.