A Magyar Posta tájékoztatása szerint minden iskolába időben megérkeztek a tankönyvek. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel összesen 13 millió tankönyvet szállítottak ki 4091 oktatási intézménybe. Az iskolák a megjelölt időben vehették át a raklapokra csomagolt könyveket, így mindegyik intézmény felkészülten fogadhatja a tanítási év első napján a diákokat. A megrendelt tankönyvek száma 570 ezerrel haladta meg az egy évvel korábbit, az erre fordított költségek mégis 700 millióval csökkentek.

A most induló tanévben 1-9. évfolyamon valamennyi tanuló már ingyenesen kaphatja a tankönyvet, a 2020-as tanévtől pedig a köznevelés valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett számítások szerint gyermekenként harminc-negyvenezer forintba kerül egy általános iskolás diák tanévkezdése, a terheket megkönnyítendő a Magyar Államkincstár augusztus 23-ától folyósította a szeptemberi családtámogatásokat: a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást.

A tanévkezdéshez igazodva hétfőn megváltozik a fővárosi közösségi közlekedés menetrendje, a nagykörúti villamosok pedig újra teljes vonalukon járnak.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint hétfőtől a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indulnak a járatok, ami a legtöbb vonalon a tanszüneti menetrendnél lényegesen gyakoribb járatindulást jelent. A nagyobb forgalom miatt a gépjárművel közlekedők és a BKK járatait választók egyaránt hosszabb utazási időre számíthatnak - hívta fel a figyelmet a közlekedési társaság.

Közölték azt is, hogy folytatódik a 3-as metró déli szakaszának felújítása, és a tanév kezdetétől a legforgalmasabb időszakokban átlagosan 45 másodpercenként indulnak az M3-as és az M3E pótlóbuszok. Hétfőtől a nagykörúti villamosok közlekedése is visszaáll az eredeti rendbe: a szerelvények a két hónapon keresztül zajló pályafelújítás után teljes vonalukon járnak.

Szeptember 2-től ismét az iskolai napokon érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok, és az iskolakezdés zökkenőmentes indulása érdekében a szeptember havi és első félhavi helyközi bérletek már augusztus 28-tól érvényesek - közölte a Volánbusz az MTI-vel.

A jogszabály alapján a 2019/2020-as tanév szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, és 2020. június 15-ig, hétfőig tart.

A tanulóknak száznyolcvan napot kell iskolában tölteniük, a tanulmányaikat középfokú iskolákban végzőknek az utolsó tanítási nap 2020. április 30.

Az első félév 2020. január 24-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

A kormányrendelet szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25., a szünet utáni első tanítási nap november 4.

A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án kell iskolába menni, az első tanítási nap 2020. január 6-a.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8., a szünet utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15.

