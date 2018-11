Az európai szocialisták a napokban a holland Frans Timmermans-t, az Európai Bizottság (EB) első alelnökét választották listavezetőjüknek, akivel a föderális EU egyik fő híve kerülne az integráció motorjának is nevezett bizottság élére. A szocinak azonban napról napra csökkennek az esélyei, a legtöbb európai baloldali párt (köztük az MSZP) támogatottsága már 10% alatt tanyázik, és az eddig erősnek számító német SPD, osztrák SPÖ és olasz Demokrata Párt is most dolgozzák le magukat erre a szintre.