Amikor 2010-ben a Fidesz-KDNP megnyerte a választásokat, a magyar gazdaság még képtelen volt a növekedésre, adósságrátája pedig meghaladta a GDP, vagyis az éves gazdasági teljesítmény 80 százalékát. A megszorítások helyett a második Orbán-kormány gazdasági akciótervet hirdetett meg - telis-tele korábban nem alkalmazott eszközökkel. Az unortodox gazdaságpolitika pár esztendő alatt beért, hiszen létrejött a gazdasági növekedés és az egyensúly állapota.

Ennek apropóján készített összehasonlító tanulmányt a Magyar Nemzeti Bank, amelyet a Hitelintézeti Szemlében publikáltak. Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója ennek lényegét így foglalta össze: a magyar kormány a mediterrán országokkal szemben felismerte, hogy a 2008-as válság kezelésére a hagyományos recepteket nem lehet alkalmazni. A közgazdász hangsúlyozta: a korábbi koncepciókkal szemben a gazdasági bővülés ösztönzésére és a foglalkoztatás növelésére fókuszáltak a központi költségvetés rendbetétele során. Az ügyvezető igazgató kitért arra is, hogy a dél-európai pénzügyi korrekciók - adóemelés, bérek csökkentése - tovább mélyítették a gazdasági problémákat.



Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója

Az összehasonlító tanulmányból kiderül az is: Magyarország gazdasági teljesítménye már évek óta meghaladja a 2008-as globális válság előtti kibocsátási szintet. Eközben Olaszország, Portugália és Spanyolország csak most közelítenek ehhez a “limithez”, avagy minimálisan meghaladták azt. Végezetül ide tartozik, hogy Görögország esetében továbbra is jelentős a lemaradás a korábbi kibocsátási szinthez képest.

