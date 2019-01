Egészen hajmeresztő beszélgetés zajlott le Bolgár György tegnapi Klubrádiós műsorában: Róna Péter egyértelművé tette, hogy akár a "nácikkal szimpatizálókkal vagy antiszemitákkal" is együtt kell működni a kormány megbuktatása érdekében. Mint fogalmazott, a jobbikosok ugyan szélsőséges nézeteket vallanak, de legalább "komolyan hiszik, hogy nekik ebben igazuk van", így jobbak a Fidesznél. A balliberális közgazdász kijelentésére még a sokat látott Bolgár György lélegzete is elállt.

Nap mint nap fény derül egy újabb jobbikos antiszemita, rasszista és erőszakos botrányaira, így a balliberális oldalon ismét téma lett, szabad-e együttműködni az egykori szkinhead vezér pártjával. Szemmel láthatóan a balliberális oldal egyes képviselői a maradék elveiket is feladták, ennek egyik eklatáns példája Róna Péter közgazdász.

Bolgár György a betelefonálós műsorában azt a kérdést tette fel Róna Péternek, hogy "szabad-e, akár a nácikkal szimpatizálókkal vagy antiszemitákkal együttműködni, miközben ezek az emberek, még ott vannak a Jobbik vezetésében". Mint a Klubrádió műsorvezetője fogalmazott, ez "okoz morális és egyéb nehézséget a többi demokratikus pártnak".

Róna Péternek ugyanakkor már nincsenek morális aggályai, egy egészen elképesztő eszmefuttatásba kezdett. Azt ugyan elismerte, hogy a Jobbikban a mai napig benne van egy "nagyon komoly, és nagyon sajnálatos történelmi görcs", de szerinte van a Jobbik és a Fidesz között egy nagyon alapvető különbség: "ezek az emberek, akik ilyen szélsőséges nézeteket vallanak, tényleg komolyan hiszik, hogy nekik ebben igazuk van" - fogalmazott Róna Péter. Ezért szerinte a Jobbikra nem lehet azt mondani, hogy cinikusak vagy korruptak lennének. Mindez persze különösen érdekes kijelentés a párt botrányai, illetve a Simicska Lajos és a Jobbik ügyeinek ismeretében.

A balliberális közgazdász kijelentésén még Bolgár György is meglepődött, rá is kérdezett, hogy "akkor velük is együtt kell működni?", amire a válasz egy egyértelmű igen volt. Róna ezután hozzátette, hogy a Jobbikban mind a mai napig jelenlévő "görcsök" - értsd antiszemitizmus és rasszizmus - egy bizonyos fokig és bizonyos korlátok között kezelhetőek.

Erre a hajmeresztő kijelentésre a már sokat látott Bolgár György sem tudott mit reagálni, gyorsan le is keverte az adást, majd elköszönt Róna Pétertől.

A teljes hangfelvétel ide kattintva hallgatható meg.