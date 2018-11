Majd minden luxusmárka igyekszik megvetni a lábát Kínában. Nem csoda: a legnépesebb országnak nem csak a piaca óriási, de a lakosok pénztárcái is egyre vaskosabbak. Odaát a luxustermékek forgalma idén a becslések szerint 22 százalékkal fog nőni. Ebből a bővülésből a Dolce & Gabbana divatház azonban most egy ideig nem sokat fog látni. A marketingeseik ugyanis óriási öngólt lőttek.



Készítettek egy rövid reklámvideót, amelyben egy ázsiai modell evőpálcikákkal próbál befalni egy jókora pizzát. De sehogy se boldogul, csak szerencsétlenkedik az evőeszközökkel. Olaszországban biztos úgy gondolták, hogy ez bájos és vicces lesz, sok kínai azonban sértőnek érezte a hirdetést. Néhány helyi híresség rögtön bojkottra szólított fel, pedig a helyzet csak ezután kezdett fokozódni.

Egy Instagram felhasználó, bizonyos Michaela Tranova közzétett egy online chat beszélgetést, melyben állítólag a cég társalapítójával, Stefano Gabbanával beszél. Az üzletember itt elég sértő megjegyzéseket tesz a kínaiakra például amiatt, mert kutyahúst esznek. Ez be is indította a lavinát: több nagy kínai e-kereskedő, így például a Taobao és a JD.com levette a termékeiket a kínálatból. A hét derekán a cégnek a Sanghajba tervezett divat showját le is kellett mondani, mert a vendégek és a modellek egy része nem volt hajlandó megjelenni az eseményen.

Stefano Gabbana váltig állítja: feltörték a közösségi oldalát, a kiszivárgott beszélgetésben egy rosszakaró hacker írt lekezelően a kínaiakról, nem ő. Az üzlettársával, Domenico Dolce-val egy videóban mindenesetre már elnézést is kértek a „botrányos” hirdetés miatt.

Kérdés, hogy mindezek után egyáltalán labdába tudnak-e rúgni még az ázsiai országban. Az biztos, hogy egyre hosszabbra nyúlik azon kínai cégek listája, akik nem hajlandóak az olasz divatmárka cikkeit árulni. A Yangmatou leszögezte: minden terméküket levették a kínálatból, mert az „anyaföld mindennél fontosabb”. A legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy a boltokba a vásárlók folyamatosan viszik vissza a Dolce & Gabbana ruhákat. A közösségi oldalakon már olyan videók is terjednek, amin a felhasználók a brand dresszeit elégetik vagy összevagdossák. A bevásárlóközpontokban közben sorra csukják be a márka üzleteit. Egy biztos: innen nehéz lesz felállni.

A Quartzy cikke közben megjegyzi, hogy számos kínai celeb már-már nacionalista retorikával száll szembe az olasz divatóriással, de az írásban hozzáteszik: a kínai kormányzat ennek nagyon örül, s így az ottani hírességek is jobban tudják pozicionálni magukat.



A portál írása rávilágít arra is, hogy a nyugati márkáknak, ha be szeretnének törni Kínába, figyelembe kell venni a helyi szokásokat, hiszen a népes ország tradíciói a mai napig sem évültek el.



