Ma Magyarországon egyes csoportok úgy gondolják, hogy a demokrácia annyit jelent, mint rongálni, rendőröket és biztonsági őröket provokálni, az MTVA munkatársait minden ok nélkül zavarni.



Az ellenzék a közszolgálati tévé munkáját akadályozva próbál sikereket elérni, olyan állapotokat gerjesztve, mintha tűzriadó lett volna.



Az ellenzék a székház biztonsági őreit provokálva akarja kierőszakolni a mártírszerepet, ám ezzel csak saját impotenciájukat bizonyítják be.



Kiállunk az MTVA munkatársai és biztonsági őrei mellett, szolidaritásunkat fejezzük ki az ellenzéki képviselők által megrohamozott csatorna dolgozóival, akik a provokáció és a hangulatkeltés ellenére is profi módon végezték a munkájukat.



A demokrácia nem azt jelenti, hogy mások munkáját akadályozva és testi épségét veszélyeztetve járatjuk le magunkat. A demokrácia nem a provokálásról szól, és nem az ablakok bedobálásáról.



Az ellenzéknek lenne még mit tanulnia a demokrácia igazi értékeiről és mibenlétéről.



Időközben az országgyűlési képviselők mandátumából eredő jogon való túlterjeszkedés miatt az MTVA feljelentést tett a rendőrségen a közmédiánál demonstráló ellenzéki képviselők miatt.



Az MTVA biztonságért felelős vezetője felhívta az ellenzéki politikusok figyelmét: „az a joguk, hogy beléphetnek az intézménybe, nem egyenlő azzal, hogy zavarhatják az ott folyó munkát". A biztonsági vezető többször is figyelmeztette a politikusokat: az MTVA közérdekű üzem, így nem léphetnek be sem a stúdióba, sem a szerkesztőségekbe.

Borítófotó: Az önkéntes túlmunka idő bővítéséről szóló törvény ellen demonstrálók az MTVA Kunigunda utcai székházánál 2018. december 17-én. (MTI/Mohai Balázs)