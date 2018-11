Északkeleti szomszédunknál Petro Porosenko benyújtotta tizenkét pontból álló rendeletcsomagját, amit a kijevi parlament Nemzetvédelmi Bizottsága elfogadott, és a törvényhozás is rábólintanott. Porosenko elnök indoklása szerint erre azért van szüksége Ukrajnának, mert az orosz parti őrség fegyvereket is bevetve három ukrán katonai hajót vett őrizetbe az Azovi-tenger és a Fekete-tenger között lévő Kercsi-szorosnál. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közleménye szerint Ukrajna a felelős a Krím-félszigetnél történt incidensért.

A hadiállapot bevezetése azonnali, és 2019 január 25-ig tartana, de információnk szerint meghosszabbítható lesz, akár hónapokkal is.A rendelet csomag azt is tartalmazza, hogy összeírják a tartalékosok számát, kötelező sorozás nincs napirenden, ugyanakkor elképzelhető. Lapunk úgy tudja: ez a magyar kisebbségeket negatívan érintheti.

Bizonyos katonai mozgósításokhoz azonban külön döntés szükséges, többek között a tartalékosok mozgósítása és a légierő készültségének fokozása is ilyen határozathoz kötött. A hivatásosokat visszahívhatják az „eltávról”.



Egy Kijevben tartózkodó kárpátaljai magyar újságíró lapunkat arról tájékoztatta, hogy az ukrán parlament hosszan tárgyalta az ügyet.



Lapunk megkérdezett egy szakértőt is, hogy a gyakorlatban mit is jelentene a kijevi vezetés által szorgalmazott hadiállapot. A Figyelő kérdésére Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta: a hadiállapot bevezetése rendeleti kormányzást jelente, azaz az elnök és a kormány tagjai rendeletben hozhatnak különböző döntéseket, valamint az állampolgári jogokat is felfüggeszthetik a hadiállapot idejére.



A hadiállapot alatt nem lehet elnök-, parlamenti és önkormányzati választást, sztrájkokat, tömeggyűléseket, tüntetéseket, népszavazást tartani és az alkotmányt módosítani. A hadiállapot idején nem lehet meneszteni az elnököt, a kormányt, a minisztereket, a bírákat, ügyészi szerveket.



Borítókép: karpathir.com