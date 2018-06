Elfogadta az Országgyűlés az Alaptörvény hetedik módosítását, valamint a kormány Stop Soros csomag néven ismertté vált indítványát is szerdán. Az Alaptörvényben rögzítették: az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, és Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogatását igénylő Alaptörvény-módosítást a Fidesz-KDNP és a Jobbik frakciójának támogatásával, 159 igen és 5 nem szavazattal hagyta jóvá a parlament. Jogi védelmet kapott az otthon nyugalma és megtiltották az életvitelszerű közterületen tartózkodást. A módosítás létrehozta a külön közigazgatási bíráskodást is.