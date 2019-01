„Nem túl hosszú idő alatt akár meg is duplázódhat a nyugdíj mellett munkát vállalók létszáma" - mondta a Magyar Időknek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Ebben szerinte annak a közteherviselési szabálynak is jelentős szerepe lehet, amelynek nyomán idén már csak személyi jövedelemadót kell fizetniük a nyugdíjas munkavállalóknak, járulékot nem. A változtatással egyébként a vállalkozások is jól járnak: nemcsak tapasztalt munkaerőhöz jutnak, de a közterheik is csökkennek.