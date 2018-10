A University of Pennsylvania zsidó közössége 2013 környékén lett arra figyelmes, hogy egyre kevesebben gyűlnek össze ünnepi alkalmakkor - írja a Tablet online zsidó magazin.

Nem csak a közösség érzékelte a csökkenő számot, az adatok is ezt mutatják. A Steinhardt Social Research Institute kutatása szerint míg 2010-ben a Pensylvania diákjai között csaknem 20 százalék zsidó volt, 2016-ra 13 százalékra zsugorodtak.

De nem Pensylvania az egyetlen elit egyetem ahol megfigyelhető ez a tendencia. A 2000-es években a Yale-re felvételt nyertek közül szintén 20 százalék mondta magát zsidónak, a 2010-es évekre viszont ez már csak a 16 százalékukra igaz. A Harvard esetében pedig 2020-ra 6 százalékot jósolnak.

A Tablet szerint mindig is fontos volt a zsidó közösség számára, hogy az Amerika teljes társadalmában mindössze 2 százalékot kitevő zsidóság felülreprezentált legyen az elit egyetemeken. Ez egyrészt büszkeséggel töltheti el az amerikai zsidókat, másrészt lehetőség arra, hogy a társadalom legfelső osztályai is befogadja őket.

Épp ezért a csökkenő számok témává váltak egyes zsidó körökben, és többen aggodalmukat fejezték ki a fejlemények miatt. Ahogy egy prominens New York-i rabbi is, aki a lapnak azt nyilatkozta: “Nem csak arról van szó, hogy egyre kevesebb zsidót vesznek fel ezekbe az iskolákba. Ebben az is benne van, hogy sokan nem érzik, és nem mondják magukat zsidónak. Ezt szörnyen rémisztőnek találom”.

