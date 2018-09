A kis- és középvállalatok mellett szükség van a nagyvállalatokra is. Javult a kkv-k helyzete, de a nagyvállalatoknak is vannak igényei – kezdte a BÉT50 konferencián tartott előadását Csányi Sándor. Az OTP történelmi léptékű eredményt vár az idei évben, ez elérheti az 1 milliárd eurót is. Ennél biztosabbat azért nem lehet mondani, mert nem tudni, hogyan alakul majd az euró árfolyama - fogalmazott Csányi Sándor.