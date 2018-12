A nyugati világban egyre őrültebb tempót diktál a genderpropaganda. Van, hogy hat éves kisfiút próbálnak lánnyá „varázsolni” az agymosott anyja segítségével, nem foglalkozva az esetleges későbbi traumákkal. Most egy ausztrál férfi számolt be, mennyire behálózta őt a genderlobbi, s milyen nyomorult lett az élete ezután.

A marginális kisebbség mindent elkövet, hogy beteges ideológiájukat rákényszerítsék a többségi társadalomra: a tudományosság álcája mögé bújnak (lásd: genderszak), érzékenyítő tréningeket szerveznek, s még hosszasan sorolhatnánk.



Ezzel embereket csapnak be, akiknek egy örök életre megpecsétőlidk a sorsuk. Így járt Jeremy Bate, egy ausztrál férfi is, aki tizenhét évig élt nőként, de elege lett abból, amit felelőtlen döntése miatt át kellett élnie.

Jeremy Bate saját bevallása szerint lelkileg sebezhető állapotban volt, amikor harmincöt évesen megtalálta őt a genderpropaganda. A sokkoló az egészben az, hogy már tizenhét évvel ezelőtt is ekkora hatalma volt az őrületnek, ráadásul a konzervatívabbnak tartott Ausztráliában.



Bate szerint a legmegdöbbentőbb az volt, amikor belső szenvedéseit felvetette transzexuális közösségének, szó szerint kiátkozták. Kiátkozták, mert megkérdőjelezte a nemváltás értelmét és hasznosságát, és egyből transzfóbnak kiáltották ki. Bevallása szerint ekkor dühös lett.



Bate ötvenkét éves korában, miután már túlesett a hormonkezelésen és a nemvéltó műtéten, elkezdett kételkedni, hogy valójában helyesen cselekedett-e? Intenzív levelezésbe kezdett, klinikákat és pszichológusokat keresett meg problémájával, hogy segítsék őt visszaállítani eredeti, biológiai állapotába. Szavai szerint nem válaszoltak neki, nem segítették őt.



Dühös lett, azért mert becsapottnak érezte magát, azért mert nem segítenek neki, hogy újra férfi lehessen. Dühös lett, hogy nem kapott megfelelő orvosi felvilágosítást a nemváltó műtét után, dühös lett, hogy lelkileg instabil állapotban találta meg őt a genderőrület, és dühös lett azért is, mert a transzexuális szubkultúra nem hajlandó párbeszédre, ha valaki megkérdőjelezi a dogmáikat.



Ebből is látható, hogy a marginális kisebbség mindent elkövet, hogy diadalra juttassa beteges elképzeléseit. Ha valaki kérdést tesz fel, az egyből ellenség lesz, ha valaki nem ért velük egyet, az pedig bűnös. S nem érdekli őket, hány ember életét teszik tönkre ezzel.



Kutatások szerint Ausztráliában közel 75 ezer ember transznemű. Jeremy Bate azt tanácsolja, hogyha valaki megkérdőjelezi saját nemi identitását, akkor ne szaladjon rögtön hormonkezelésre és műtétekre. Vizsgáljon meg minden nézőpontot, s próbálja megszeretni biológiai, Istentől kapott nemét. Mert különben úgy járhat, mint ő, s egy életre megbánhatja döntését.