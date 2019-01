Nem más, mint Kádár János mérte a jó, zsíros dödöllét szombat este a Kossuth téren, ahol elvtársias légkörben álltak sorba a "dolgozók", akik jókedvűen kurjongatták a munkásmozgalom új jelszavait. És harcoltak az önkény ellen, tehát jó sok dödöllét ettek. Sokan megosztották az erről készült telefonos felvételeket. Erre azt követően került sor, hogy a szervezett proletariátus haladó honlapján bárki elolvashatta: a közelharc és a kötött fogású birkózás műfogásait valami kifürkészhetetlen okból nem az edzőteremben, hanem az MTVA székházában gyakorló Varju László uramat agyba-főbe "verték". Vagy mégsem verték meg, s akkor bizony már csak egy kérdés marad.

Mégpedig az, hogy miért csak a példás és előremutató haladó sajtó, illetve annak fogyasztói delirálhatnak észtveszejtő ostobaságokat? „Elutazott tőlünk családunk/egyik tagja, akit oly hőn szerettünk/Egy Valóság nevű nagybátyám/Sajnos már nincsen velünk/Levelet ír csak nekünk/Sajnos már nincsen velünk” – énekelte a kitűnő Bereményi-szöveget Cseh Tamás. Nézzük körül az "elutazott" valóságban.

Adott tehát néhány ellenzéki párt, akik programjukat, követeléseiket az Országgyűlés épülete előtt, nejlonzacskóból történő dödölleosztás közben ekképpen fogalmazták meg szombat este: „Orbán egy glutén!” Így, szó szerint. Azért kényszerültek ki parlamenti székeikből a tisztelt Ház épülete elé, mert odabent "terror" van, és ezt a kitűnő programot ott nem lehet elmondani.

Csatlakozik hozzájuk néhány szakszervezet, olyan is van közöttük, amely sztrájkot hirdetett meg január 19-ére, egy szombati napra. Még a híveik is tanácstalanul hallgattak: most a naptárt nem ismerik, vagy a "sztrájk" és a tüntetés" jelentése közötti eltéréseket nem tudják értelmezni? Mindezt teszik úgy, hogy se szervezett dolgozói tömeg mögöttük, se komoly részvétel – mondjuk bármilyen kollektív szerződés birtokában - a munkavállalói oldalon ücsörögve, hosszas egyeztetéseken. Mely egyeztetéseket követően lehet a sztrájkhoz, mint a munkavállalói oldal nyomásgyakorlási eszközéhez nyúlni, de nem a Kossuth téren, mert az nagyon kevés embernek a munkahelye.

Felbukkannak ugyanitt "civil szervezetek". Ha valóság nagybátyám nem utazott volna el, s nem Kádár méregetné még mindig sokak krumplilevesét, egy civil szervezetnek az égadta világon nem lenne itt semmilyen keresnivalója. Civil szervezet például a Magyar Vöröskereszt. A civil szervezet tevékenysége közhasznú, és semmiképpen nem működhet úgy, mint egy párt, melynek célja a hatalom közvetlen megragadása. Aki még a megmaradt tűzijátékot is kiviszi a parlament elé egy politikai gyűlésre, hogy a rendőrökre dobja, majd az eseményen gyűlöletet keltve uszít és fröcsög, aki politikai követeléseket üvölt, s mindezt az Országház előtt teszi, az nem lehet civil szervezet. Hiszen közpénzekből, adományokból cselekszi mindezt. Önkéntesekből kell hogy álljon, nem randalírozó alkoholistákból és vékony pénzű, statisztának szerződött diákokból, s a nekik juttatott közpénzek és adományok okán elvárható valamilyen jótékonysági tevékenység, ami túlterjed azon, hogy lekezelően megvendégelnek egy kóbor hajléktalant, aki bekavarodik a munkásosztály élcsapatának tüntiző soraiba. És megkérdezi, mivel ezt a nevet hallotta, hogy akkor ugye Orbán adta ezt a vacsorát. Erről is felvétel készült.

A rutinosabb kódfejtők – akik követni tudják a "szegénységpárti" szocialisták és az évente új színű bőrbe átvedlő, most éppen mozgalmi-vörös liberálisok szellemi bakugrásait, retorikai bukfenceit – minderre csak legyintenek. Ja, kérem, hát haladó civilekről beszélünk. Ahogyan fasiszta kerítés az, ami a magyar államhatárokat védi és haladó kerítés, amely Ausztriát (utóbbi nem is kerítés, csak kapu, széles szárnyakkal), épp úgy van haladó civil szervezet, amely annyira független – leginkább talán a jámbor emberbarát Soros Györgytől –, hogy még a civil szerveződés elemi követelményeinek sem kell eleget tennie, hiszen már régen deklarálta függetlenségét a teljes európai civilizációtól. Ha legközelebb füstbombákat és töltött fegyvereket osztogatnának a dödölle mellé, akkor lennének a legfüggetlenebbek, hiszen a törvényesség minden kritériumától mentesülnének. Mint azok a boldog bevándorlók és anonim bankkártya-tulajdonosok, akik közvetlen, „Soros” kapcsolással vehetnek fel pénzeket, hogy lelkes atomkutatóként minél előbb bekapcsolódhassanak Európa pezsgő szellemi életébe. Az már csak hab a tortán, hogy e három, díszes társaság nemcsak hogy intézményesen egyezteti lépéseit, de mikor ez kiderült, elmondták, hogy erre még büszkék is.