Az elektromobilitás, az e-autók terjedése az Audinál is átszabja a termelési palettát. Az AUDI konszern 2025-ig 30-ra növeli majd elektromos modelljei számát, amelyhez a győri Audi Hungária is hozzá fog járulni - jelentette ki a Figyelőnek adott exluzív interjújában Achim Heinfling, az AUDI HUNGÁRIA Zrt. igazgatóságának elnöke.

Kifejtette azt is: az év eleji sztrájk a vállalat számára bizalomvesztést is okozott, ezt “szeretnénk partnereinknél, megrendelőinknél mielőbb visszaszerezni.” Két fontos célkitűzésünk van: biztos munkahelyeket tudjuk garantálni az Audi Hungáriánál, valamint, hogy a nálunk dolgozó kollégáknak hosszú távon is versenyképes jövedelmet kínáljunk. Cáfolta azt a szakszervezeti megállapítást, miszerint a konszernen belül Győrött a legalacsonyabbak a fizetések. “Már az idei, 15 hónapra szóló bérrendezés előtt is nálunk volt az egyik legmagasabb bérszínvonal a Volkswagen konszernen belül a közép-kelet-európai régióban” - hangsúlyozta az Audi győri vezetője.

Kitért arra is, hogy minden olyan intézkedést örömmel fogadnak, amelyek javítják a magyar gazdaság versenyképességét. A munkaerőpiaci kondíciók javítása, a hatékonyság fokozása pedig köztudomásúlag fontos téma Magyarországon - tette hozzá. A náluk alkalmazásban lévő munkavállalókkal évekkel ezelőtt olyan kollektív szerződést kötöttek, amely szabályozza az évi maximális túlóraszámot is. A most érvényes szabályozásuk szerinti, évi maximum 300 túlóra lehetőségét sem használják ki. Végezetül aláhúzta: a győri Audi a világ egyik legnagyobb motorgyára, amely az elmúlt huszonöt évben bebizonyította, hogy a konszernen belül meghatározó vállalat.