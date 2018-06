Emily Maitlis, a brit közszolgálati csatorna, a BBC riportere állítólag megszorongatta Szijjártó Péter külügyminisztert. Legalábbis az ellenzéki média ezt fújja, de nehéz erre az álláspontra jutni, miután az ember megnézi az interjút.

Hagyjuk is, hogy Szijjártó minden kérdésre, vádaskodásra és mocskolódásra elegánsan, a tényekre alapozva válaszolt. Elég csak felidézni a vádakat, hogy belássuk, ezzel egy riporter maximum magát égeti be.

Melyek is voltak ezek a vádak?

Magyarország idegengyűlölő

nincs demokrácia

különben meg minek pattogunk, nincs is gondunk a bevándorlással.

Mintha a magyar kormányt rendszeresen külföldről (amolyan szocialista hagyomány szerint) ócsároló Ujhelyi István és Nidermüller Péter európai parlamenti képviselők mondták volna tollba Maitlis-nak. Persze nem kizárt, hogy tényleg ez történt. Na jó, kivéve az utolsót. Azt Kunhalmi Ágnes beégése óta nem meri mondani senki Magyarországon, viszont újabban ez a bevándorláspárti Soros-hálózat alapállítása. A minap az Amnesty International brüsszeli vezetője bírta azt mondani, hogy Európának nincs gondja a bevándorlással.

Majdnem egy évtizede ugyanazokat a vádakat halljuk külföldről és belföldről egyaránt a balliberálisoktól, amibe újabban a Jobbik is becsatlakozott. Eddig nagyon sikeres volt, úgyhogy van értelme még folytatni... Mellesleg le a kalappal, hogy a magyar jobboldali politikusok még nem unnak erre a sok baromságra válaszolni.

De van itt egy másik probléma is. A BBC-ről azt szokták mondani, hogy az a közszolgálatiság etalonja. Hát, felmondani a sértődött ellenzék vádaskodásait inkább tűnik propagandának, mint közszolgálatnak. Emily Maitlis egyébként is az idegesítő angolszász riporter iskola mintapéldánya. Még ha magával a Megváltóval csinálna interjút, akkor is azt hinné, hogy az emberek rá kíváncsiak, és három másodpercig nem bírná ki, hogy ne szóljon közbe. Egyébként a BBC újabban nagyon rákapott a transzgender propaganda terjesztésébe, a világhálón könnyen rábukkanhatunk olyan videókra, ahol a nemi átváltozást, vagy a férfi terhességet(?) népszerűsítik. Mindenki eldöntheti, hogy ez mennyire áll a köz érdekében.

A demokráciáról meg annyit, hogy a magyar kormány épp az ellen küzd, hogy ne tudjon bármilyen nulla felhatalmazással rendelkező brüsszeli gittegylet arról dönteni, ki éljen a mi országunkban. Még egy apró adalék ebben a témában: nálunk még egy főállású fikázó újságíró sem került a börtönbe, csak mert nem tetszett a véleménye a hatalomnak. Tommy Robinsont viszont gyorsított eljárásban kellett elítélni 13 hónapra, mert felfedte a bevándorláspárti elit hazugságait. Szóval a britek legyenek nagyon szerények ebben a témában az összes riporterükkel együtt!