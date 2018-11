Hatvanban egy csomagolóanyag-üzem is átadásra került – a hét beruházásokat érintő híreiből válogattunk.

Ipari park korszerűsítés Kaposváron

Átadták a megújult SÁÉV-telepet pénteken Kaposváron, a város mintegy félmilliárd forintot költött az 1970-es évek óta ipari parkként használt terület infrastruktúrájának korszerűsítésére. A közleményben azt írták: az európai uniós pályázati támogatásból finanszírozott beruházás keretében új burkolatot kaptak a területhez tartozó és az oda vezető utak, új ivóvíz- és csatornahálózatot, közvilágítást építettek ki, valamint modernizáltak egy közeli közlekedési csomópontot.

Helyreállították a Sóstó természetvédelmi területet

A helyi és országos védettséget is élvező Sóstó természetvédelmi terület 1,1 milliárd forintból újult meg Székesfehérváron: a felújított természeti környezetet és a szomszédságában álló Sóstói Stadionban kialakított látogatóközpontot csütörtökön adták át. Cser-Palkovics András polgármester emlékeztetett arra, hogy sokan aggódtak a tóért és a megmentését szorgalmazták, de "a város anyagi lehetőségeit meghaladta a helyreállítás, a kormány azonban meghallotta a város szavát és segített". A látogatóközpontban helyet kapott a természetvédelmi terület értékeit bemutató kiállítás és kialakítottak egy konferenciatermet is.

Csomagolóanyag-üzemet adtak át Hatvanban

Hárommilliárd forintból megépült, 100 embernek munkát adó csomagolóanyag-üzemet adtak át a Heves megyei településen, az eseményen a pénzügyminiszter a gazdaság egyik erősödő pillérének nevezte a csomagolóanyag-ipart. Varga Mihály hangsúlyozta: az elmúlt időszakban több lábra kezdett állni a magyar gazdaság; az autóipar, a mezőgazdaság és élelmiszeripar mellett az építőipar, papír- és gyógyszeripar egyes területei is erősítik a gazdaságot, és felzárkózik melléjük a csomagolóanyag ipar is. Az ágazat belföldi forgalmának értéke eléri a magyar GDP 1,6 százalékát, és jelentős szerepe van az exportban is - tette hozzá. A hatvani Nordfilm Packaging Kft. 1,3 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében.

Megújul a mosonmagyaróvári vár

Letették a mosonmagyaróvári vár 1,3 milliárd forintos turisztikai fejlesztésének alapkövét szombaton. A beruházást a nemzeti kastély- és várprogram keretében finanszírozzák. A megújítás keretében a földszinten interaktív vártörténeti, intézménytörténeti, valamint élelmiszeripari és mezőgazdaság-történeti kiállítást rendeznek be. Kialakítanak a várudvaron egy közösségi teret, ahol kulturális rendezvényeket tartanak, lesz konferenciaterem és ajándékbolt. Mindezek mellett részben felújítják a homlokzatot, infópontot és múzeumpedagógiai foglalkoztató teret alakítanak ki. Iváncsics János, Mosonmagyaróvár alpolgármestere azt hangoztatta, hogy az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb és legjelentősebb helyi beruházása a vár felújítása, s a kialakítandó turisztikai központ a térség turisztikai zászlóshajója lehet.

Épül az M76-os első két szakasza

A tervek szerint 2020 közepére elkészül az M76-os gyorsforgalmi út Zalaegerszeg határában és Balatonszentgyörgy térségében már épülő első két szakasza - közölte az útépítésért felelős miniszteri biztos. Vigh László országgyűlési képviselő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő, kétszer kétsávos gyorsforgalmi út "okosútként" épül, ugyanis csatlakozik a zalai megyeszékhelyen épülő, önvezető autók vizsgálatára is alkalmas tesztpályához. A Zalaegerszeg határában épülő 1,5 kilométeres útszakasz költsége 3,7 milliárd forint.

