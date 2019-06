A MediaMarkt műszaki kereskedelmi áruházlánc tapasztalatai szerint a vevők jellemzően az első nagy hőség beálltakor vásárolnak ventilátorokat, vagy amikor a hőmérséklet tartósan, minimum több napra 30 °C fölé emelkedik. Az elmúlt években április végén, májusban már rövidebb időszakokra beköszöntött a hőség és vele együtt az otthonunk hűtésére alkalmas eszközök iránti is megindult a roham. 2018. májusában az idei azonos hónap forgalmának többszörösét realizálta a vállalat, idén azonban a mostani az első olyan hét, amikor a lakások levegőjét hűteni érdemes.

A boltokban megjelenő vevők ilyenkor a kánikulára és a magas páratartalomra is panaszkodnak. A hőség és fülledtség ellen pedig azonnali megoldást akarnak, ennek köszönhető a fokozódó vásárlási

kedv a gyors enyhülést hozó mobilklímák és ventilátorok iránt. A két terméktípust ráadásul gyakran azért is preferálják a vásárlók a klímákkal szemben, mert amellett, hogy azonnal hozzáférhetők,

beszerelésük nem engedélyhez kötött, nem igényel szakértői segítséget, sem beavatkozást az otthonukban, ráadásul – főleg a ventilátorok – jóval olcsóbbak, mint a split klímák. Csak az utóbbi 2-3 nap folyamán ugrásszerűen megnőtt a kereslet, a néhány napos összforgalmat tekintve a MediaMarktnál a mobilklímák a legkeresettebbek (80-100 ezer forint körüli készülékek), míg a ventilátorok közül az oszlopventilátor a slágertermék, de nagy az érdeklődés az ultramodern, lapát nélküli gépezetek iránt is.