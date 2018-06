Az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez.



A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a program kiveszi a részét a szegénység elleni küzdelemből, hangsúlyt helyez a társadalmi kohézióra, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

A Magyar Fejlesztési Bank ezen a területen is a vállalkozók mellett áll, európai uniós forrású hitelüket az egészségüggyel, közneveléssel, gyermekvédelemmel foglalkozó vállalkozások versenyképességének fokozására hozták létre.

A hitel igénylői pozitív elbírálás esetén a forrást több területen is felhasználhatják.



Többek között olyan eszközbeszerzésre, amely közvetlenül kapcsolódik egészségügyi, foglalkozási rehabilitációs vagy szociális szolgáltatás nyújtásához, rehabilitációs célú eszközök gyártásához, forgalmazásához, illetve bérbe adásához.



Fejleszthetik belőle humán erőforrásaikat is olyan képzésekkel, amelyek növelik a szolgáltatás hozzáadott értékét, de ide sorolhatjuk a tréning, workshop, tanácsadás vagy éppen a coaching szolgáltatásokat is.



A hitel összege fordítható még konferencián és szakmai kiállításon való részvételre, akár kiállítóként, akár résztvevőként.



Fontos kiemelni, hogy a forrás felhasználható olyan munkaállomások kialakításához is, amelyek segítik a megváltozott munkaképességű emberek tevékenységét, munkába állását.



A hitellel megcélzott mikro-, kis-, és közepes vállalkozások számára az MFB könnyített feltételeket biztosít: 0%-os éves ügyleti kamat, nulla forintos kezelési költség és előtörlesztési jutalék.



A hitelről és annak konstrukciójáról a www.mfb.hu -n, illetve a 642 MFB Pont bármelyikén bővebb információhoz juthatnak az érdeklődők.