Dwayne Johnson volt tavaly a legtöbbet kereső filmsztár – írja a VG.hu a Forbes cikkére hivatkozva. A profi pankrátorból lett színész 89,4 millió dollárral (26,4 milliárd forinttal) vette át a lista vezetését a korábbi győztestől, George Clooney-tól (aki 2017-ben tequilacégének eladásával jelentős bevételre tett szert: az üzleti magazin szerint a színész egymilliárd dollárt kapott a vállalkozásért; ezúttal azonban be sem került az első tízbe). Johnson tavalyelőtt 119 millió dollárral (35 milliárd forinttal) még a második helyen állt. A lap a színészek éves jövedelmét a filmjeik mellett egyéb bevételeikből, márkaszerződéseikből számítja ki.

Johnson az Under Armour sportmárkával is sokat keres: együttműködését a céggel a reklámpiacon az egyik legsikeresebbnek tartják. Dwayne Johnson korábban The Rock néven, évekig ismert pankrátor volt, 2016 óta pedig arca a sportruházat-gyártó cégnek. Filmjei a Halálos iramban: Hobbs és Shaw című akciófilm, valamint a Családi bunyó és a Shazam! is jól teljesített a mozipénztáraknál. A 2015 óta az HBO-n futó Nagypályások című sorozatért pedig epizódonként hétszázezer dollárt (206 millió forint) kap. Noha Johnson üzleti szempontból az egyik legjobb érdekérvényesítő a szórakoztatóiparban, nem ő az egyetlen, aki jelentős összegeket keres Hollywoodban: Robert Downey Jr. 20 millió dollárt (5,9 milliárd forint) kapott előre a Vasember megformálásáért, a Bosszúállók: Végjáték című Marvel-film profitjából még további 55 millió dollár (16 milliárd forint) jutott neki, a film teljes bevételének 8 százaléka.