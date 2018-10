Óriási érdeklődés mellett zajlottak a kormány Európa jövőjéről szóló fórumai, amelyeken kiderült, az állampolgárok továbbra is a biztonság és a nemzeti identitás kérdését tartják meghatározónak" - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A kormánypárti politikus kifejtette: a kabinet 11 városban tartott ilyen fórumokat, szinte kivétel nélkül teltház mellett, ami mintegy 3000 résztvevőt jelentett az elmúlt pár napban.

Dömötör Csaba elmondta: a fórumokon mindenki tehetett fel kérdéseket, és a felvetésekből egyértelmű, hogy az állampolgárok továbbra is a biztonság és a nemzeti identitás kérdését tartják meghatározónak az Európa jövőjéről szóló vitában.



„Ezért is mondhatjuk azt, hogy a jövő májusi európai választás minden korábbinál nagyobb jelentőségű lesz. Európa most választhat jövőt magának, és Magyarország számára egyáltalán nem mindegy, hogy a nemzetek Európája koncepció támogatói, vagy a nyitott határokat és a nyílt társadalmat támogatók kerülnek többségbe" - fogalmazott a parlamenti államtitkár.



Borítókép: MTI/Máthé Zoltán