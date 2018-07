Ilyenek lesznek például az empátia vagy a szociális érzékenység. De az ízlés is.

Nemrégiben két amerikai üzleti iskola egy olyan algoritmust tervezett, ami összeállított egy olyan tízes listát, ami a legtáncosabb számokat szedte csokorba 1958 óta.

Adódik a kérdés, hogy a csupán statisztikák alapján dolgozó algoritmus mit érthet a zenéhez?

A robotok sosem fogják megérteni, hogy milyen táncra perdülni, amikor megszólal a Macarena, vagy hogyan pillantunk rá egy leányra, amikor felcsendül a Elvis klasszikus a Love Me Tender?

Persze, ízlések és pofonok különbözőek, viszont amikor különböző programok mondják meg, hogy mit kedvelnek az emberek, akkor feláll a szőr a hátamon. És nem úgy, mint amikor a zenegépből Chubby Chekker örökzöldje a Let's twist again szól.

Szóval a lenti lista alapján szégyelhetik magukat a robotok és az algoritmusok, persze szigorúan csak a zene terén. Nyilván nagyon sokat fognak segíteni az emberiségnek, de egy alkalmazás ne mondja meg, hogy melyik az a szám, amire a legtöbben táncolunk.

Azt majd mi emberek eldöntjük.

Itt a tízes lista, amelyen a leginkább táncra perdítő zenéket szedte össze az algoritmus:



1. "Give It to Me," Timbaland, 2007

2."SexyBack," Justin Timberlake, 2006

3."Hot in Herre," Nelly, 2002

4."Ice Ice Baby," Vanilla Ice, 1990

5."Pop Muzik," M, 1979

6."Another One Bites the Dust," Queen, 1980

7."Funkytown," Lipps, Inc., 1980

8."Can't Nobody Hold Me Down," Puff Daddy, 1997

9."Baby Got Back," Sir Mix-a-Lot, 1992

10."Billie Jean," Michael Jackson, 1983

Borítókép: illusztráció