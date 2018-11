A példaértékű kezdeményezést a diákszervezet a Johannita Segítő Szolgálat és a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat segítségével valósítja meg, hogy így segítse a kárpátaljai magyarság életét.

Mint ismert, Ukrajnában a minimálbér éppen eléri a 37.000 forintot, s az áltagnyugdíj is alig több, mint tízezer forint értékű hrivnya.



Teleki Lóránt, a gyűjtés egyik koordinátora a Figyelő.hu kérdésére elmondta: a lehangoló anyagi helyzet mellett az erősödő ukrán nacionalizmus miatt is szükség van az anyaországiak támogatására. A diákszervezet képviselője hozzátette, minden segítségnek örülnek, főképp tartós élelmiszert, ruhákat és tisztálkodási eszközöket várnak. Büszkén mesélte, hogy tavaly egy felajánlásokkal megtelt furgont sikerült elküldeni a határon túlra.



Bodor Máté a kezdeményezés másik ötletgazdája hangsúlyozta, mindaddig szeretnének ilyen jellegű gyűjtéseket szervezni, amíg nem rendeződik teljes mértékben a kárpátaljai magyarság helyzete. Véleménye szerint ennyivel tartoznak a magyar identitást, kultúrát és nyelvet őrző kárpátaljaiaknak.



„A gyűjtés közös cél mentén hozza egymáshoz közelebb a fiatalokat is, az akcióval járó szervezőmunka az egyetemek/egyetemi karok között is közösséget épít. Tavaly az ELTE számos kara csatlakozott a kezdeményezéshez, idén pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem keretein belül működő Gradus ad Facultatem, valamint a Caritas is csatlakozott a kezdeményezésünkhöz. Fontosnak tartjuk éreztetni a kárpátaljai magyarsággal szolidaritásunkat, szeretnénk, ha tudnák, hogy számíthatnak anyaországi honfitársaikra, minden körülmények között.” – zárta gondolatait Bodor Máté.



Az adományokat mától kezdve egészen november tizennyolcadikáig lehet átadni az Elte Jogi Karának mindkét épületében, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.

