A totális reménytelenség állapotában van az ellenzék, melyből Gyurcsány Ferenc igyekszik profitálni – jelentette ki a Magyar Hírlapnak Deák Dániel. A múlt hét politikai történései kapcsán a Figyelő főmunkatársa kifejtette, az ellenzéki térfélen a bukott miniszterelnök maradt az egyetlen, aki képes kezdeményező szerepben feltűnni, így a legnépszerűtlenebb és legelutasítottabb politikus vált ennek az oldalnak a leghangosabb vezetőjévé. A mostani, alternatív nemzetgyűlés létrehozásáról szóló javaslata azt mutatja, látványos pótcselekvéssel kívánja dominálni az ellenzéki közbeszédet. Miközben valószínűleg ő sem gondolja komolyan, hogy egy illegitim, parlamenten kívüli intézményt létrehozna, az ötlet bedobása csupán pozíciója javítását szolgálja. Az Országgyűlés tagjait ugyanis rég nem látott magas részvétel mellett, a magyarok egyértelmű akarata alapján választották meg, amit még az ellenzéki politikusok többsége sem vitat. Deák hangsúlyozta, nincsen a Gyurcsány által vizionált forradalmi hangulat, sőt, tovább nőtt a kormánypártok támogatottsága, a lakosság elégedettsége szintén nő.

A Jobbik eközben saját botrányaitól hangos – mutatott rá az elemző. Miután minden ismert és népszerű politikus elhagyta a tiltott pártfinanszírozási ügybe keveredett pártot, a megmaradt tagok nem tudnak mit kezdeni a kialakult helyzettel. Sneider Tamás láthatatlan elnök, nem képes víziót nyújtani a jobbikosoknak, akik emiatt egyre inkább a Toroczkai-féle Mi Hazánk irányába kacsingatnak. Deák Dániel szerint a Jobbik összerogyását az idézte elő, hogy Simicska Lajos kihátrált a párt mögül. A milliárdos üzletember belátta, nem érdemes finanszíroznia egy reménytelen vállalkozást. Ennek ellenére nem kell számítani a Jobbik pénzügyi okokból történő megszűnésére, mivel a parlamenti pártok bőven kapnak költségvetési forrásokat, így a frakción keresztül át tudják vészelni a mostani időszakot. Nagyobb veszélyt jelent a pártra, hogy elvesztette az identitását, s így érdemi mondanivaló nélkül maradhat az EP-választási kampányban – tette hozzá.

Míg az ellenzék a saját ügyeivel van elfoglalva, addig a kormánypártok következetes és a társadalmi elvárással összhangban lévő politikát folytatnak – mondta. Szerinte jól jelzi a kormányzati politika sikerességét, hogy már az Európa legnagyobb hatalmának számító Németország is kénytelen volt korrigálni álláspontját és az eddigi kioktató hangnemmel szemben megértőbb lett a magyar migrációs állásponttal kapcsolatban. Úgy véli, ennek ellenére sem lehet hátradőlni, hiszen a nyugat-európai és brüsszeli politikusok mostani látványos „visszavonulása” összefüggésben áll a közelgő EP-választással.

A magyar ellenzékiekhez hasonlóan, akik a választási kampányban a csillagokat is lehazudták az égről a bevándorlás kérdésében, a nyugat-európai politikusok is csupán azért beszélnek most többet a külső határok védelméről, mert tisztában vannak az eddigi politikájuk társadalmi elutasítottságával – magyarázta az elemző, aki szerint az íróasztalok mélyén még mindig ott rejtegethetik a kötelező kvótákról és a bevándorlás ösztönzéséről szóló javaslatokat.

Borítókép: MTI