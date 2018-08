Christine Hallquist a minap vált a Demokrata Párt kormányzójelöltjévé Vermont államban. Történelmi eset ez, hisz ő az első transzgender jelölt az USA-ban. Gyorsan be is hívták a CNN-hez, hogy beszélgessenek vele. A műsorvezető hiába készült remek alákérdezésekkel, Hallquistnak így is sikerült tudatlanságát megvillantania – írja a Daily Wire.

Hallquist az egyik kérdésre úgy válaszolt, hogy nem szimpatikus neki a kapitalizmus, mert fogyasztásorientált, és ez rossz a Földnek. De ezt megmagyarázni már nem volt hajlandó. Erre a műsorvezető megkérdezte tőle, hogy azért támogatja-e a kapitalizmust? Itt ugrott a majom a vízbe.

A politikus szerint olyan megnevezéseket használni, mint kapitalizmus vagy szocializmus nem jó, mert elválasztja az embereket.

A CNN munkatársa azt kérdezte a politikustól: „ön a kapitalizmust vagy a szocializmust támogatja?”. Hallquist erre azt válaszolta, hogy a szocializmust. Hozzátette viszont gyorsan: „pedig egyáltalán nem vagyok benne biztos, mi az a szocializmus. Amúgy nincs meg a megfelelő tudásom, hogy ilyen kérdésre válaszoljak” – zárta le az eszmecserét.

Hölgyeim és uraim, íme az Egyesült Államok első transznemű politikusa.

Borítófotó: Christine Hallquist transznemű demokrata kormányzójelölt (k) kezet fog támogatóival az előválasztás éjszakáján a Vermont állambeli Burlingtonban 2018. augusztus 14-én. (MTI/AP/Charles Krupa)