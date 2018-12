A kilenc éve alapított díjat olyan jelentős személyeknek ítélték eddig oda, mint Tőkés László vagy Kozma Imre atya. A díjazottak személyében ugyanaz a közös, ami Petőfi Sándorban: a szabadság szeretete. A Mol-csoport, a XXI. Század Intézet, valamint a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által alapított díjat idén Václav Klaus, kétszeres cseh köztársasági elnök kapta meg.



Václav Klaus a cseh politika utolsó negyedszázadának egyik legfontosabb alakja, kiváló politikus, valamint közgazdász. Nevéhez kapcsolódik Csehszlovákia békés felbontása Csehországra és Szlovákiára. Gazdasági és társadalom átalakító szerepe nagyban befolyásolta országa jelenét, ezenkívül több tucat könyv és tanulmány szerzője is. A szláv politikus legújabb könyve idén jelent meg magyarul, a Népvándorlás – Útmutató a jelenlegi migrációs válságmegértéshez címen, a Századvég Alapítvány gondozásában.



A Terror Háza Múzeumában rendezett díjátadón hegedűszóval köszöntötték a rendszerváltoztatás hősét, aki megtiszteltetésnek tartja, hogy a magyarok lángszívű költőjéről elnevezett elismerés tulajdonosa lehet.



A szuverenitásunkért nem csak a múltban, hanem ma is harcolni kell



Václav Klaus beszédében megjegyezte: 29 évvel ezelőtt pont ezen a napon alakult meg Csehszlovákia első szabadon választott kormánya, melyben ő, mint pénzügyminiszter vehetett részt. Másfelől figyelmeztetett: most is harcolni kell a szuverenitásunkért, hiszen most is el akarják venni tőlünk, közép-európaiaktól, mint ahogy elvették ötven éve. Meglátása szerint Petőfi Sándor nem örülne neki, ha a csehek vagy a magyarok kormánya Brüsszelben székelne.

A politikus aláhúzta: fel kell ismerni a határok nélküli Európa „impotenciáját", hogy a határok nélküli Európa polgárok nélküli, vagyis demokrácia nélküli világ, és meg kell érteni, hogy a tömeges migráció nem gyógyír az öregedő európai lakosság problémáira, hanem az európai kultúra és civilizáció elpusztítása.



Fotó: Világi Oszkár, a Mol-csoport igazgatósági tagja (b), Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány elnöke, a múzeum főigazgatója (j3), Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója (j2) és Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára (j) átadja a Petőfi-díj a közép-európai népek szabadságáért elismerést Václav Klaus volt cseh államfőnek (b2) a Terror Háza Múzeumban 2018. december 10-én.



Václav Klaus egy cseh hazafi, Petőfi méltó örököse



Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója hangsúlyozta: Václav Klaus Magyarországon otthon lehet, s örülnénk neki, ha magyarra fogadhatnánk. A történész szerint a mindig higgadt jellemű politikus nem csak a múltbeli tetteiért kapja a díjat, hanem azért is, mert aktívan alakítja régiónk jelenét és jövőjét is, aki nem csak évtizedekkel ezelőtt, hanem ma is harcba száll Csehország szuverenitásáért.



Schmidt Mária aláhúzta, hogy az igazi államférfit higgadtságáról lehet felismerni, s arról, hogy belső iránytűjét követve kormányoz a jéghegyek között, s Václav Klaus pont ilyen példaértékű államférfi.



A történész kiemelte: Nyugat-Európa „irányt vesztett" politikusai Közép-Európában csak problémás vezetőket látnak, akik nem hajlandóak némán átvenni a haladónak „becézett" mintákat, „de nekünk ezek a problémás vezetők a szabadság megannyi hősével és mártírjával együtt az élni akarásunk, a bennünk rejtőzködő erő bizonyítékai".



Világi Oszkár, a Mol-csoport igazgatósági tagja, aki a csehszlovák parlament legfiatalabb képviselője volt, Václav Klaust, mint közgazdászt méltatta. Beszédében hangsúlyozta: a cseh politikus egyik legnagyobb értéke a jó értelemben vett pragmatizmusa, aminek köszönhetően sikerült országát nagyobb nehézségek nélkül a szabad piac világába vezetni. Munkásságának köszönhetően Közép-Európa az Unió gazdasági motorjává tudott válni. Világi Oszkár rámutatott: Václav Klaus tudta, hogy erős középosztályt kell létrehozni, hisz ez a társadalmi réteg a szabadság záloga.



Közép-Európa visszatalált a saját útjára

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára köszöntötte a volt cseh reformert. Szavai szerint a politikus a modern közép-európai gondolkodás meghonosítója, s már nem is a Nyugatot kell példának tartanunk, ennek oka, hogy visszataláltunk a saját utunkra, az olyan embereknek köszönhetően, mint Václav Klaus. Az államtitkár felidézte emlékeit: ő még iskolás volt, amikor a cseh politikus már levezényelte a rendszerváltoztatást, s annak, hogy erről véleményt mondhat, az Václav Klaus érdeme is.



A díjat Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója adta át Václav Klausnak. Beszédét úgy kezdte, hogy a politikus fegyelmezettségének és higgadtságának köszönhetően olyan utat jelölt ki Csehországnak, amiért a kilencvenes évek elején az egzisztenciáját kockáztatta az elnök, de sikerült országát megfelelően talpra állítani.



Az elnök-vezérigazgató elmondta: a díj alapításával nemcsak azok mellett akartak hitet tenni, akik maguk is hitet tettek a szabadság mellett, hanem a mindennapoknak is üzenni kívánnak vele. Szavai szerint a közép-európai közösség leginkább magára számíthat.



Hernádi Zsolt szerint szerencsések vagyunk mindnyájan, hogy ilyen hősök, mint Václav Klaus még velünk élnek, s most is segítik Közép-Európa fejlődését. Hernádi gondolatait úgy zárta, hogy Václav Klaus méltó hírvivője a szabadság eszméjének.







Fotók: Illyés Tibor/MTI