Még 2014. szeptemberében érkezett a hír, hogy a Mazsihisz egykori vezetőjének lemondása után – amely sajtóhírek szerint egyáltalán nem önszántából történt – új állást talált Zoltai Gusztáv. A Lázár János vezette Miniszterelnökség egyik tanácsadójának választották, havi bruttó egymillió forintos fizetésért. Négy éve még csak egy alig négy hónapig tartó szerződésről lehetett hallani, amely azonban a jobboldali véleményvezérek és választók éles kritikáját vívta ki magának. Hiszen Zoltai Gusztávról köztudott tény, hogy munkásőr volt és emellett MSZMP-s múlttal is rendelkezik. Amely kizáró oka lehetne, hogy épp egy antikommunista párt, a Fidesz kormányának tanácsadója legyen. De nem is a kormányzat, hanem személyesen Lázár János kancelláriaminiszter kérte fel tanácsadónak, aki több ízben is kiállt a kommunista jelképekkel, vezetőkkel szemben vagy éppen harcolt azért, hogy nyilvánosságra kerüljenek a III/III-as akták.

De úgy tűnik, Zoltai Gusztáv múltja nem zavarta, ahogy az sem, hogy Zoltai távozását a Mazsihisz éléről többen a szervezet gazdasági átvilágításával hozták összefüggésbe. Lázár János a kritikák ellenére kitartott döntése mellett, sőt, mi több, minden évben meghosszabbította a tanácsadói szerződést Zoltaival. Nem kell matematikazseninek lenni, hogy valaki összeszámolja, busás összeget keresett Zoltai Gusztáv tanácsaival nyugdíjas éveire. A 44 hónapnyi tanácsadás eredményeképpen összesen 44 millió forint ütötte a markát az adófizetők pénzéből.

És hogy ezért cserébe milyen ellenszolgáltatást kellett nyújtani? Tanácsot adni. Hogy pontosan havonta hány tanácsot, milyen formában vagy milyen ügyekben, azt nem tudni. Ahogy azt sem, hogy konkrétan mely döntéseiben segítette gondolataival Zoltai Gusztáv a kormányzat és a miniszter munkáját. Megkeresésünkre a Miniszterelnökség annyit válaszolt, hogy

„Zoltai Gusztáv havonta számolt be a Miniszterelnökségnek az adott időszakban elvégzett tanácsadói munkájáról. E beszámolók általában a zsidó közösségekkel való egyeztetésekről, kapcsolattartásról és rendezvényeken való részvételről szóltak.

E tanácsadói tevékenység hatékonyságát a megbízó tudja megítélni.”

A megbízó, Lázár János azonban már nincs a Miniszterelnökség élén, így Zoltai Gusztávnak is távoznia kell. A kancelláriaminisztérium sajtóosztálya válaszában hozzátette,

„Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Zoltai Gusztáv tanácsaira nem tart igényt.”

Így úgy tűnik, Zoltai Gusztávnak a jövőben fizetség nélkül kell részt vennie rendezvényeken, egyeztetnie és kapcsolatot tartania a zsidó közösségekkel.