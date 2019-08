Donald Trump amerikai elnök még szerdán telekonferencián konzultált bankvezetőkkel a piaci nyugtalanság közepette – jelentette pénteken a The Wall Street Journal című lap.

Az elnök a New Jerseyben lévő bedminsteri country-klubjában nyaral a héten, ezért konzultált telekonferencián a bankvezetőkkel. Az egyeztetésen Jamie Dimon a JPMorgan Chase, Mike Corbat, a Citigroup és Brian Moynihan, a Bank of America elnök-vezérigazgatói vettek részt. A bankárok a gazdaság helyzetéről, és ezen belül is a pénzügyi szabályozásról fejtették ki véleményüket.

A konzultációról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, sőt, maga a tény is csak pénteken derült ki, és a bankvezetők is szigorúan tartózkodtak az interjúktól. A Bloomberg hírügynökség ugyanakkor arról közölt értesüléseket, hogy Brian Moynihan egy közelgő gazdasági visszaesésre hívta fel az elnök figyelmét.

Az elnökkel történt konzultáció előtt a bankvezetők Steve Mnuchin pénzügyminiszterrel tárgyaltak.

Elemzők emlékeztettek rá, hogy az elmúlt napokban, különösen szerdán a pénzpiacok meglehetős volatilitást mutattak, a beruházók pedig a Trump-kormányzat és Kína közötti kereskedelmi vita és ennek az amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai miatti aggodalmaikat hangoztatták.

A The Wall Street Journal megjegyezte: Donald Trump és tanácsadói a nyilvánosság előtt folyamatosan optimizmusukat hangoztatják a gazdasági kilátásokat illetően, ám magánbeszélgetésekben mind a Fehér Házban, mind Trump újraválasztási kampányának csapatában elismerik, hogy recesszió fenyegethet.

A jövő héten várhatóan Larry Kudlow, az Országos Gazdasági Tanács igazgatója – a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója – tart telekonferenciát az államok illetékes tisztségviselőinek a gazdaság helyzetéről.