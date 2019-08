A hazai webáruházak 55 százaléka könyvelt el forgalomnövekedést a tavalyi évben – derült ki a ShopRenter legutóbbi, immár 12. alkalommal lefolytatott kutatásából. Az 570 webáruház részvételével készült felmérés alapján az online áruházak csupán 4 százaléka számolt be a forgalom csökkenéséről, ami igazán biztató jövőképet vetít előre a szektorban.

Az interneten legjobban értékesíthető termékkategóriák első 3 helyezettje idén a szolgáltatás, a webpláza és az irodatechnika lett. A résztvevő webáruházakban 2018-ban átlagosan 21 273 forint volt a leadott rendelések értéke.

A legelterjedtebb fizetési mód továbbra is az utánvét (a hazai webáruházak 89 százaléka biztosít ilyen lehetőséget), de a bankkártyás fizetési mód is egyre népszerűbb a webshopok körében. Négy évvel ezelőtt még csak a webáruházak 36 százaléka, ma viszont már 66 százaléka biztosítja ezt a fizetési lehetőséget.

Szállítási módok közül továbbra is a házhozszállítás vezet (93 százalék), de kétharmaduk biztosít személyes átvételi lehetőséget is. Emellett egyre népszerűbbek az úgynevezett „köztes megoldások” is. A webáruházak 60 százalékánál átvehetjük a rendelést valamelyik csomagpontos átvevőhelyen is. A csomagautomaták pedig már majdnem minden harmadik webáruháznál elérhetők.

A kutatás kitért arra is, hogy a mindennapi működés során milyen nehézségekkel kell szembenézniük a webshopoknak. A válaszadók 46 százalékának leginkább a marketinggel gyűlik meg a baja, 34 százalékának a termékek feltöltése, 22 százalékának a design testreszabása, 17 százalékának az ügyfélszolgálat ellátása, míg minden tizedik e-kereskedőnek a rendelések feldolgozása okoz gondot.

Leginkább a közösségi médiát preferálják a webáruházak

A tulajdonosok által 3 leghatékonyabbnak tartott marketing eszköz a keresőoptimalizálás (amit 69 százalékuk alkalmaz), a Google Ads hirdetések, illetve a remarketing. A legnépszerűbb marketing eszköz a közösségi oldalakon való részvétel, a webáruházak 84 százaléka használja.

A webáruházak körében a Facebook az egyeduralkodó közösségi média platform (93 százalékuk használja), de az Instagram szerepe is egyre jobban felértékelődik. 2016-ban még csak az e-kereskedők 15 százaléka, ma már több mint minden második webshop tulajdonos érzi szükségét a képmegosztó oldalon való jelenlétnek. A YouTube népszerűsége egy év alatt közel a duplájára nőtt (36 százalékuk használja).

Az áruházak nagy része igen fiatal

A kutatásban részt vevő webáruházak 17 százaléka az idei évben indult, míg közel minden második webshop még a hároméves kort se érte el. Ez annak jele, hogy még ma is sokan vannak azok, akik a webáruház indítás mellett teszik le a voksukat.

Egy részük a meglévő hagyományos üzletüket egészíti ki egy online felülettel (a megkérdezett webshop tulajdonosok 47 százalékának van offline boltja is), de sokan vannak azok is, akik a vállalkozóvá válás útján indulnak el egy webáruházzal.

Ennek okait abban kereshetjük, hogy míg a 2000-es években komolyabb informatikai tudás hiányában igencsak nehézkes, majdhogynem lehetetlen feladat lett volna egy webáruház elindítása mindenféle külső segítség nélkül. Addig ma már a bérlős webáruház rendszereknek köszönhetően programozói tudás nélkül, gyakorlatilag pillanatok alatt elindítható egy webáruház akár teljesen egyedül is.

Ezek után nem meglepő, hogy a kutatásban részt vevő üzlet tulajdonosok 62 százaléka bérelhető webshop rendszert használ, 59 százalékuknál pedig napi szinten egy fő foglalkozik a bolt üzemeltetésével.

Ráadásul ezek a bérlős rendszerek nemcsak az informatikai hátteret adják havi pár ezer forintos bérlési díjért, de széles választékát nyújtják az előre elkészített design sablonoknak, többféle fizetési lehetőséget biztosítanak, és egyszerű pénztármegoldásokat alkalmaznak.

Így, ha van egy jó ötletünk, vagy esetleg már rendelkezünk is eladható termékekkel, akkor számunkra a webáruház indítás egy jó alternatíva. Ezzel hosszú távon megteremthetjük azt a pénzügyi szabadságot, amelyre valószínűleg mindig is vágytunk.