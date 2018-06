Újabb ember csatlakozott az Orbán-kormány támadói közé. Dunja Mijatovic, az Európa Tanács (ET) emberi jogi főbiztosa is elkezdett aggódni a magyar álcivil szervezetekért, valamint hazánk jogállamiságáért. Ezeknek a veszélyeztetőjét pedig a Stop-Soros törvénycsomag tervezetben véli felfedezni.

Mára gyakorlatilag nap mint nap találkozhatunk valamilyen hazánkat ért alaptalan támadással. Hol Brüsszelből, hol az ENSZ háza tájékáról, hol valamiféle álcivil, áljogvédő szervezettől. A közös pont nem más, mint Soros György.

Nincs ez máshogy most sem. Nagyon rövid kutatás is elég ahhoz, hogy megtaláljuk Mijatovic asszony motivációját a hazánkat ért támadással kapcsolatban. 2010 és 2016 között ugyanis az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (OSCE) szabad médiáért való felelőseként dolgozott. Annak a szervezetnek a képviselőjeként, amelyik az egyik első felsorolt szövetségese a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványnak.

Sok kérdés hát nem maradt afelől, miért is lett olyan fontos hirtelen egy újabb emberi jogi főbiztosnak kicsiny hazánk belpolitikája. Amihez amúgy semmi köze sincsen. Ő is - ahogy sokan mások - előrébb valónak tekinti a migránsok jogait, mint az itt élőkét. Olyannyira, hogy azokat már-már el is felejti védelmezni. Pedig tisztán kéne látni, melyik az előrébb való. Arról pedig már fogalmuk sincs, mit is jelent az, hogy szuverén nemzetállam. Amelyrekre nem mellesleg a Mijatovic-ot is foglalkoztató Európa Tanács is épül többek közt.

Borítófotó: osce.org