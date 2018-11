A „Texasi kopó” feleségével együtt érkezik hazánkba, és a baptisták által életre hívott Cipősdoboz Akciót népszerűsíti. Az 1996-ban életre hívott kezdeményezés lényege, hogy egy cipősdoboznyi ajándékot adományozzunk a rászorulóknak.

Chuck Norris maga is hithű baptista, fontos számára Isten, ezért is érkezik Budapestre, hogy népszerűsítse a kampányt. A színész vállaltan konzervatív, többször is támogatta már a republikánus pártot.



A harcművészt november huszonnegyedikén láthatják az érdeklődők a fővárosi Papp László Sportarénában, a baptisták meghívására.



A Baptista Szeretetszolgálatot 1996-ban jegyezték be, azóta is rendszeresen segíti az elesetteket, karitatív tevékenységük példaértékű. Emellett a határon túl is segít, valamint kiemelten eredményes tehetséggondozó projekteket folytat.