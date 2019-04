A szervezők Párizsban csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján elmondták: a legfontosabb szekcióba eddig 19 alkotást hívtak meg a mintegy 1800 nevezés közül, de a következő napokban a válogatás még bővülhet.

Tarantino új filmje nincs a meghívottak közt

A szaksajtó által leginkább várt alkotás, Quentin Tarantino legújabb filmje, a Volt egyszer egy Hollywood nem szerepel a meghívottak között, mivel - mint Thierry Frémaux művészeti igazgató elmondta - még nem készült el teljesen.

A korábbi cannes-i díjazottak és nagy visszatérők fesztiváljának ígérkezik a május 14-én kezdődő seregszemle.

Almadóvar egy rendezőről rendezett

A spanyol Pedro Almodóvar, aki 2017-ben a zsűri elnöke volt, Fájdalom és dicsőség című versenyfilmjének főszerepében a Matador főhőseként megismert Antonio Banderas lesz látható, aki egy melankolikus filmrendezőt alakít.

A kétszeres Arany Pálma-díjas Dardenne testvérek A fiatal Ahmed című szociografikus filmje egy kamasz radikalizálódásáról szól.

Az Ez csak a világvége című filmjével három évvel ezelőtt a zsűri Nagydíját elnyert kanadai Xavier Dolan ismét francia nyelvű alkotással (Matthias és Maxime) érkezik.

Terrence Malick is visszatér

A szintén kétszeres fődíjas Ken Loach brit rendező Sorry We Missed You című filmje egy szerény körülmények között élő házaspár mindennapjairól szól.

Az amerikai Terrence Malick, aki Az élet fája című filmjével 2011-ebn Arany Pálmát nyert, a második világháborúról szóló A Hidden Life című új alkotásával tér vissza. Az olasz Marco Bellocchio Az áruló című filmje pedig egy volt maffiózó történetét dolgozta fel.

Négyen hazai pályán

A hazai mezőnyt négy alkotás képviseli. Arnaud Desplechin a szülővárosában, Roubaix-ban szolgálatot teljesítő rendőrökről igaz történetek alapján forgatott alkotásának (Oh Mercy!) főszerepeit Roschdy Zem, Léa Seydoux és Sarah Forestier alakítják. A francia külvárosokról szól Ly Lajd-nek A nyomorultak című filmje, Céline Sciamma Egy fiatal lány portréja című alkotásának főszerepét Adele Haenel alakítja. A versenybe először meghívott Justine Triet Virgine Efirával a főszerepben forgatta Sibyl című alkotását.

Román, szenegáli, kínai, osztrák és palesztin újoncok

Az újoncok között Kelet-Európából a népszerű román rendező Corneliu Porumboiu The Whistlers című filmje versenyezhet az Arany Pálmáért, többek között a szenegáli Mati Diop, a kínai Diao Ji-nan, az osztrák Jessica Hausner és a palesztin Elia Szuleiman filmjei mellett.

A 72. cannes-i filmfesztivál Jim Jarmusch The Dead Don't Die című zombifilmjének díszbemutatójával május 14-én veszi kezdetét a francia Riviérán. A fesztivál május 25-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező lesz, a 83 éves Alain Delont életművéért tiszteletbeli Arany Pálmával tüntetik ki.