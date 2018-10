Miként az várható volt, a negatív globális tőkepiaci hangulat átterjedt a BÉT részvénypiacára is, közben a forint moderáltan izmosodik.

Az amerikai, ázsiai tőzsdei pánik átterjedt Európára, és a BÉT-et sem kerülte el. Olyannyira, hogy a pesti börze is nagy mínusszal kezdte a mai kereskedési napot.

A BUX 669 pontost esett, és a fő részvények, a blue chipek kivétel nélkül zuhannak. A Telekom 0,8, a Richter pedig 0,9 százalékkal

ment lentebb a tegnapi kereskedéshez képest, és az OTP árfolyama is bukóban, 2 százalékos a mínusz, összességében pedig a Mol produkciója a leggyengébb, 2,3 százalékkal ér kevesebbet az olajcég papírja.

Elemzői összefoglalók alapján most ez a helyzet: a Wall Street után szétverték az ázsiai piacokat is, az indexek 4 százalékos mértékben veszítettek értékükből. A befektetők most az amerikai inflációs számokat figyelik, azok tükrében a Fed emelheti a kamatokat, amely tovább fokozhatja a pánikot. Érdekesség, hogy a dollár ma reggelre gyengült az euróval szemben, a forint pedig kissé erősödik a zöldhasúval és a közös uniós pénzzel szemben.

Borítókép: PuzzlePix/Dreamstime