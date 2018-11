A Web Summiton, Európa leggyorsabban növekvő technológiai konferenciáján mutatkoznak be november 5-8. között a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) versenyének nyertes cégei Lisszabonban.

Ez az első alkalom, hogy magyar, túlnyomórészt induló vállalkozások szervezetten, delegációként jelennek meg a Web Summiton, a webes technológiák és applikációk legnagyobb nemzetközi fórumán. Öt cég mutatkozik most be olyan környezetben, ahová a három nap alatt több mint 70 ezer látogatót várnak. Az egyik vállalkozást, a Route4U-t a rendezvény szakmai zsűrije beválasztotta azon 50 legjobb közé, amelyek külön is találkozhatnak a befektetőkkel – mondta Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke.

A lisszaboni Web Summit magyar standja egy folyamatos építkezés újabb állomása. Lisszabon jelentősége egyre nő a világ nagyvárosai között, s különösen az elkövetkező tíz évben a webbel foglalkozók körében.

Az építkezésben fontos szerepe van annak, hogy a BVK-ban nagyon értékes társra találtunk, s elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy tovább segítsük a magyar vállalkozókat, fejlesztőket, webes szakembereket – mondta Breuer Klára, Magyarország lisszaboni nagykövete.

A BVK és a Magyarország Lisszaboni Nagykövetsége a konferencián való megjelenés mellett egyéb üzletkötési és kapcsolatépítési lehetőségeket is biztosít az öt nyertes vállalkozás számára.

A Web Summiton bemutatkozó magyar cégek: a Route4U, a Maform, a TMRW® Hotels, a LightMeApp és az Younicorn.io.