A Karim keresztnevű 30 éves migráns már korábban Európába érkezett. Annak ellenére, hogy hivatalosan már kitiltották Belgiumból, Liege utcáin találkozott a lánnyal, akinek mentális kora a szakértők szerint 8 év - írja egy belga portál. Az eset még 2014 novemberében történt, de a hatóságoknak csak most sikerült pontot tenniük az ügy végére.

Karim azt állította, minden áron börtönbe akarják zárni a hatóságok, alaptalanul. A lány vallomásában elmondta, hogy többször is megerőszakolták. Nem csak Karim, hanem egy másik személy is szexuális kapcsolatra kényszerítette, akinek kiléte ismeretlen azóta is. A bántalmazások annyira durvák voltak, hogy az áldozat hosszú ideig menstruálni is csak hatalmas fájdalmak közepette tudott. “Nem volt választásom, mert meg akart ölni” - mondta a lány.

A lány édesanyja elmesélte azt is, hogy Karim többször megerőszakolta lányát azért, hogy az teherbe essen. Sőt, még egy klinikára is elvitte - ahol terápián résztvevő párnak állította be magukat -, hogy terhességi tesztet csináltasson a lányon.